台積電Q1每股配息2.5元 9/17除息 再大舉發債600億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (12) 日召開董事會，通過多項議案，核准第 1 季每股配發 2.5 元現金股利，維持去年第 4 季水準，預計 9 月 17 日除息；繼今年 2 月董事會後，台積電再核准發行無擔保公司債，資金額度與前次相同、不超過新台幣 600 億元。

台積電今年 2 月董事會，通過發行上限 600 億元的無擔保公司債，並於 3 月發行 240 億元無擔保公司債，4 月初、4 月底分別再發行總額 216 億元、144 億元無擔保公司債，將董事會先前通過的 600 億元額度全數發行完畢。

台積電董事會今日再通過，核准將在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及 / 或污染防治相關支出資金需求，資金額度同樣不超過新台幣 600 億元。

台積電今年大舉發行無擔保公司債，市場解讀，主要是長期資金彈性運用考量，且今年公債利率一度跌破新低，大發公司債可鎖住長期低利資金。

台積電去年股東會通過，每季董事會將核准分季分配現金股利，並強調今年每股現金股利將維持 10 元以上。台積電董事會今日核准今年首季每股現金股利 2.5 元，普通股配息基準日為 9 月 23 日，除息交易日為 9 月 17 日，並在 10 月 15 日發放股利。美國紐約證券交易所上市的美國存託憑證，除息交易日也為 9 月 17 日。

台積電並核准資本預算案新台幣 1682.682 億元，包括廠房興建及廠務設施工程、建置及升級先進製程產能、建置特殊製程產能，及今年第 3 季研發資本預算與經常性資本預算。並核准資本預算新台幣 19.1006 億元，以支應今年下半年資本化租賃資產。

另外，台積電董事會也擢昇研究發展組織技術發展副總經理侯永清為資深副總經理；並決議為因應新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情，變更今年股東常會地點為新竹國賓大飯店。