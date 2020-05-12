美光徐國晉駁斥負責台積電在美建廠

針對外傳將負責晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在美建廠事宜，台灣美光董事長徐國晉今 (12) 日澄清「沒有這回事」；對於產業展望，他則說，持續樂觀看待，產業未受到疫情干擾，下半年美光表現將持穩，且投資台灣決心與計畫不變，都照既定步伐進行中。

外媒報導，美國政府正與晶圓代工龍頭台積電、英特爾等多家半導體廠，商討在美設廠，業界也傳出，台積電高層有意找來曾在台積電美國子公司 WaferTech 擔任總經理的徐國晉，回鍋推動在美建廠事宜。

對此，徐國晉今日上午出席 SEMI(國際半導體產業協會) 舉辦的「半導體產業醫療防疫物資捐贈儀式」，受訪時簡短澄清「沒有這回事」。

對於產業展望，徐國晉表示，如同前次法說執行長釋出的看法，對一切仍持續樂觀看待，尤其是雲端相關需求，下半年美光表現將持續穩定。

至於在台灣的投資計畫，徐國晉則說，美光持續投資台灣的決心與計畫，不會改變，所有在台的投資活動、技術演進，都按照既有步伐前進，也感謝政府的領導，將疫情控制得非常好，產業非常穩定，並未受到任何干擾。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 日前指出，遠端辦公模式在全球各地逐步成形，所有地區資料中心需求都很強勁，導致供給短缺，受惠遠端辦公與虛擬學習活動需求提升，帶動商用與教育用筆記型電腦需求走揚，為因應需求端可能出現的變化，將重心由智慧型手機市場，轉移至資料中心市場。

美光看好，今年下半年全球經濟活動將開始復甦，預期經濟復甦動能將延續至 2021 年，且一旦半導體市場脫離疫情危機，DRAM 需求將增加 14-19%，NAND 需求將成長 3 成。