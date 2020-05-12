美4月核心CPI衰退0.4% 創1957年來最大跌幅

美國勞工部於週二 (12 日) 公佈 4 月份的核心 CPI 指數月增率，報 -0.4%，跌幅較 3 月份的 -0.1% 擴大，且創下自 1957 年以來最大跌幅。此外，與去年同期相比，4 月份的核心 CPI 年增率報 1.4%，亦創下自 2011 年以來最小的增長幅度。

美國核心 CPI 指數月增率 (圖：Bloomberg)

此外，整體 CPI 指數於 4 月份則報衰退 0.8%，創下自 2008 年 12 月以來最大的跌幅，CPI 指數下跌的主要原因來自於油價的重挫，4 月份汽油價格大跌 20.6%。

但是，4 月份食物價格卻增長了 2.6%，由於美國政府採取了居家隔離防疫措施，促使消費者大量購買並囤積食物及生活必需品，包括麵包、雞肉、及碳酸飲料等商品價格，於 4 月份皆呈現上漲的趨勢。

但是，受到社交距離及封鎖措施的影響，民眾減少了開車、乘坐飛機、以及購買非生活必需品的需求，服飾、汽車保險費、旅館費用、以及機票費用等商品價格，於 4 月份的跌幅皆創下歷史紀錄，因此，造成核心 CPI 指數於 4 月份大幅衰退。

各別商品於 4 月份的價格跌幅 (圖：Bloomberg)

此外，4 月份能源價格下跌了 10.1%，其中，汽油價格更創下自 2008 年以來最大跌幅。不含食物及能源的大宗商品價格則下跌了 0.7%。服裝及交通運輸服務價格下跌了 4.7%。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重創美國經濟，導致 Q1 GDP 衰退了 4.8%，經濟學家預估，Q2 GDP 的衰退幅度將會更為嚴重，此外，美國的失業人口亦創下自大蕭條以來最高紀錄。

PNC 經濟學家 Gus Faucher 表示，比起物價上漲及通膨問題，聯準會更應該擔憂通縮的風險，當物價呈現下跌趨勢時，由於企業及消費者預期未來的購買成本將會降低，因此傾向延後投資及消費行為，進而導致經濟陷入衰退。

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