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眾議院揭密美第二輪全民現金 公布最新3兆紓困法案細節

鉅亨網編譯羅昀玫
眾議院揭密美第二輪全民現金 公布最新3兆紓困法案細節 (圖片：AFP)
眾議院揭密美第二輪全民現金 公布最新3兆紓困法案細節 (圖片：AFP)
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週二 (12 日) 美眾議院民主黨公布，最新的 3 兆美元新冠病毒紓困法案細節，試圖緩解疫情對經濟造成的衝擊，但這項法案很可能遭到共和黨的阻撓。

週二眾議院民主黨公布，最新 3 兆美元新冠病毒紓困法案細節，包括州和地方政府的救濟、對基本工人直接發放支票和危險津貼，眾議院計劃在本週五進行投票。

細項如下：

  • 州政府和地方政府取得近 1 兆美元的救助；
  • 第二輪全民紓困金支票，每人發放 1,200 美元，每戶最高可達 6,000 美元
  • 撥款約 2000 億美元，用於向疫情期間面臨高度健康風險的必要企業工人發放危險津貼；
  • 撥款 750 億美元，用於新冠檢測和接觸者追蹤；
  • 每週 600 美元的聯邦失業保險延長至明年 1 月 (3 月份批准的條款將在 7 月之後到期) ；
  • 1750 億美元的租金、抵押貸款和公用事業援助；
  • 為那些失去雇主贊助的醫療保險的人，提供補貼和特殊的平價醫療法案 (Affordable Care Act) 的註冊期；
  • 為補充營養援助計畫提供更多資金，包括將最高收益提高 15%；
  • 提振小型企業，幫助其留住員工的措施，如 100 億美元的緊急災害援助贈款和改善員工保留稅收抵免等。

美國眾議院最新紓困方案的總規模達到約 3 兆美元，若投票通過，這是美國史上耗資最鉅、最大規模的緊急支出措施，輕鬆超過了 3 月底推出的 2 兆美元刺激法案，但目前共和黨淡化新增更多聯邦資金以出台救援法案的必要性。

美國眾議院議長、加州民主黨議員佩洛西 (Nancy Pelosi)  週二表示，美國國會有一個巨大的機會，滿足人們的需求，抨擊共和黨不採取行動是走向了最昂貴的道路。

參議院多數黨 (共和黨) 領袖麥康奈爾表示：「我正在與白宮保持不斷的溝通，若我們決定推行，進入另一個階段，那麼將會和民主黨人互動前行。」