路透：新冠扯後腿 中國仍努力實現美中第一協議採購承諾

週二 (12 日) 《路透社》報導，中國政府正致力於實現第一階段貿易協議中的購買承諾，但購買速度仍不免受到新冠疫情 (COVID-19) 影響。

川普上週表示，正密切關注中國是否履行貿易協議承諾，大約 1 至 2 週後能得到答案，並威脅中國若沒有做到，不排除退出這項協議。

《路透社》引述多位中國消息人士報導，近幾個月來，中國官員多次討論如何能最大程度地履行該協議採購承諾。

作為美中第一階段協議的一部分，中國同意未來 2 年內額外購買 2000 億美元的美國商品 (如下)。

工業品：2020 年採購額為 329 億美元；2021 年為 448 億美元

農產品：2020 年採購額為 125 億美元；2021 年為 195 億美元

能源產品：2020 年採購額為 185 億美元；2021 年為 339 億美元

服務業：2020 年採購額為 128 億美元；2021 年為 251 億美元

然而，受新冠疫情拖累中國國內需求，中國 4 月份美國商品進口總額，按美元計價下滑了 11.1%。

其中一位人士透露：「如果美中雙方朝著相同積極方向前進，這幾個月內採購量無法達到商定配額，能在其他月份內補足。畢竟採購承諾無法透過一次交易就能達成，而且應該考慮到新冠疫情造成的困難度。」

消息人士表示：「隨著中國疫情穩定，中國的海外採購將逐步加快，以彌補這一滯後。新冠疫情正在考驗中國的需求，以及美國供應能力。」

週二傳出北京政府有意重談第一階段貿易協議，川普冷淡回應，我沒興趣，一點興趣都沒有。