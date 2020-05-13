 1

劍指中國！川普狙擊中概股 美國會提「新冠究責法」

鉅亨網編譯羅昀玫
劍指中國！川普狙擊中概股 美國會提「新冠究責法」。(圖片：AFP)
劍指中國！川普狙擊中概股 美國會提「新冠究責法」。(圖片：AFP)
Tag
濕貨市場新冠新冠疫情新冠病毒新冠肺炎聯邦養老基金制裁新冠究責法Covid-19 Accountability Act聯合國世衛旅行禁令資產凍結簽證貸款民主派川普中國美國Covid-19中概股中國企業

川普政府正擴大制裁中國的手段！美國總統川普已指示聯邦養老基金取消中概股的投資。此外，美國共和黨參議員格雷厄姆提出一項法案，建議賦予美國總統權力，對中國實施廣泛性的制裁。

武漢肺炎疫情從去年底從中國延燒，至今全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍延燒不斷，美國已成為全球最大震央國，累計確診數超過 130 萬，死亡人數至少 8 萬。

近期川普多次揚言，要對中國隱匿疫情祭出各式報復行動。多家外媒週二 (12 日) 引述消息人士報導，川普總統已指示美聯邦養老基金，停止投資超過 40 億美元的中概股，作為制裁中國的行動之一。

此外，美國會正推法案究責中國隱瞞疫情，向來視爲川普親密盟友的共和黨參議員格雷厄姆 (LindseyGraham) 週二提交《新冠究責法》(Covid-19 Accountability Act)，以施壓中國如實交代疫情始末。

這項法案是由格雷厄姆和其他八位共和黨籍參議員共同發起，要求美國總統在 60 天內向國會認證「中國已對美國、盟友或世衛等聯合國組織調查完整地交代疫情」，並認證中國已關閉危及人類的 (zoonotic disease) 野生動物「濕貨市場」 (wet market)，以及釋放所有在疫後鎮壓逮捕的香港民主人士。

這項法案將賦予美國總統權力，進行諸如資產凍結、旅行禁令、簽證撤銷、限制美國金融機構對中企放貸，禁止中企在美上市等一系列制裁措施。

截稿前，中國駐美大使館尚未回覆置評請求。