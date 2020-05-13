政院拍板 勞工10萬元紓困貸款名額翻倍 百萬人受惠

行政院今 (13) 日舉行紓困振興記者會，勞動部次長林明裕表示，由於每人額度最高 10 萬元的勞工紓困貸款，申請件數已超額，為擴大照顧受疫情衝擊的勞工，行政院已同意將名額倍增至 100 萬名。

林明裕說明，勞工紓困貸款自 4 月 30 日開辦迄今，約 9 個工作天，公股銀行這次協助受理共 26 萬 5531 件、民營銀行 26 萬 1740 件，進入聯徵中心查詢票債信不良的比率僅有 2.79%，也就是說，未來即將通過核貸的比率將超過 97%。

林明裕指出，目前累計受理 54 萬 7381 件申請，已超過原來的 50 萬名預定名額，平均每日接獲逾 5 萬件，由於勞工朋友反應熱烈，因此，在行政院紓困平台協助下，勞動部提案再加碼 50 萬個名額，協助勞工緊急周轉之用，即日起持續受理。

至於信用保證須再增加 50 億元預算，林明裕表示，經龔政委協調，中小企業信保基金同意納入原本 300 億元信用保證額度內，另外，需要補助利息的預算為 8.2 億元，原則上由特別預算來支應協助，特別預算在明年 6 月結算時如有不足，各部會會從自有財源挹注。

林明裕強調，將秉持「一低、一高、一大、一小、三免」原則，也就是運用低門檻的簡易信用評分表制度，讓核貸率更高，高效率線上申請方式，免臨櫃就可以辦妥，並加大申貸名額至 100 萬，最高額度 10 萬元雖然不多但也很好用，三免即是免查詢費、免開辦費、免一年利息，這部分相當感謝各財經部會的協助，以及全國超過 35 家銀行 3000 多個分行給予申貸勞工朋友便利。