跟著政策紅利賺 五大國家隊產業將驅動台股

因疫情影響，總統蔡英文 520 就職典禮將低調舉行，不過，總統 8 日已邀請「護國院長」蘇貞昌續任閣揆，在新任期啟動之後，政府也勢必全力拚經濟，未來政策加持的半導體、風電、5G、生技、國防五大產業，將驅動台股的投資方向。

根據《財訊》報導，疫情趨緩後，各國政府無不全力拚經濟，資本市場反彈，對台灣來說，至少有四大利多加持，因而成為全球股市的耀眼明星。一、台幣升值，資金悄悄往台灣移動；二、低利環境，台灣高殖利率吸睛；三、全球撤中潮，台灣供應鏈關鍵角色浮現；四、台灣成為全球創新可信賴的合作夥伴。

當全球政府都積極救市，用政策強力主導經濟復甦，想要抓住正確的投資方向，就得跟緊政策的腳步。台灣的半導體、風電、5G、生技、國防五大產業，不僅擁有關鍵的獨家技術、建全的產業鏈，更是小英政府第一任以來就大力扶植的產業。四年來，在業者的努力與政府的鼓勵下，已繳出可觀的成績，未來更是推動台灣經濟發展的國家隊。

(財訊提供)

《財訊》報導指出，外資大幅匯出之際，台幣依然維持強勢；台灣與英國並列全球高殖利率市場前兩名，台股估計殖利率達 3.8%，未來吸引外資回頭布局投資台灣仍有優勢；尤其今年英國受疫情衝擊大，又有脫歐的不確定因素，台灣市場顯得一枝獨秀。

後疫情時代，在持續上演的美中大戰中，台灣將成為全球「去中國化」趨勢的顯著贏家，而政府政策扶植的五大產業，未來也將受市場資金的關注。

