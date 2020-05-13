最後評估拍板！台塑化路州投資案已動工整地

台塑化 (6505-TW) 今年股東會年報出爐，在致股東報告書中，台塑化表示，今年受中美雙方持續貿易角力影響，加上肺炎疫情衝擊全球經濟，未來情勢不容樂觀，經營環境更惡劣；不過，台塑化的美國路州廠則有新進度，原本年初表態將審慎評估的投資案，已開始動工整地，可望如期在 2024 至 2026 年完工，未來將以更低廉的成本及地緣優勢，深耕當地市場。

路州投資案為台塑化主導，由南亞 (1303-TW)、台化(1326-TW)、福懋(1434-TW) 共同參與，是台塑企業近年來海外最大的投資計畫，總金額超過百億美元，一期投資包括乙烯、丙烯及 HDPE、LLDPE 與 PP 廠，預計 2024 至 2026 年陸續投產。

台塑化美國路州投資案在今年 1 月 6 日取得環評許可，年初時原先表示，石化行情不佳，考量環境與當時評估投資時差異相當大，將審慎評估，再決定何時啟動，不過此次股東會年報上最新揭露，投資案已經開始動工。

台塑化指出，去年由於中美貿易戰及國際政經紛擾不斷，全球經濟成長趨緩，各行業經營皆面臨景氣低迷困境，公司也難以倖免，同時，中國、美國新擴建石化廠也陸續完工，大量產品投入石化市場，造成供需失調，價格面臨下修壓力，全年獲利也受壓縮。

展望今年，台塑化表示，中美雙方仍在貿易協議上角力，加上新型冠狀病毒疫情衝擊全球經濟，未來情勢不容樂觀；此外，新能源的應用、各國大廠產能投放，及越趨積極的環保政策，在在都擾動石化市場的供需天平，經營環境將更為惡劣。

台塑化表示，面對艱鉅的外在環境，將朝「深化 AI 應用」與「全球佈局」發展，深化 AI 應用包括持續將人工智能及大數據應用在生產管理，藉此縮短產銷週期、優化製造流程，並降低生產成本；全球佈局重點著眼美國路州投資案，未來將以更低廉的成本及地緣優勢，深耕當地市場。

台塑化並指出，除已排定的年度定檢，各煉油及石化單元今年仍以全能運轉為目標；外銷方面，將持續透過與油商及貿易商合作，拓展新加坡、中東及印尼汽油市場，並積極擴展紐澳地區柴油市場。