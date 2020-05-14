川普怨懟中國：和你們簽一百個貿易協議 都無法彌補新冠損失

週三 (13 日) 美國總統川普推文抱怨，和中國武漢肺炎帶來的損害相比，一月份美中簽署的貿易協議所帶來的任何好處皆顯得微不足道。

川普週三推文表示：「正如我長期以來所說的，和中國打交道是一件非常昂貴的事，美中才剛達成了一項偉大的貿易協議，協議上的墨跡還未乾，世界就遭受來自中國瘟疫 (新冠肺炎) 襲擊。(就算簽) 一百個貿易協議並不能彌補損失，所有無辜的生命都失去！」

(圖片：川普推特)

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) 即時統計，全球確診數已飆破 430 萬例，死亡數突破 29 萬例，美國迄今累計確診數超過 130 萬，死亡人數至少 8.2 萬，成為全球疫情最慘重的國家。

截稿前，白宮拒絕對川普推文置評。

川普政府正討論一系列措施，制裁中國處理新冠疫情不力，除了關稅是絕對的選項，還有其他措施也陸續出爐。

川普上週三 (6 日) 表示，他正在密切關注中國是否按第一階段協議，履約購買美國農產品，他將在大約一周或兩周以後公布情況。目前美中第一階段貿易協議的未來前景未明。

川普還指示聯邦養老基金取消中概股的投資，美國聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 周三宣布，無限期推遲投資部分中國企業資產，規模約達 45 億美元。

美國聯邦調查局 (FBI) 和國土安全部 (DHS) 週三發出聲明，中國政府正通過非法手段，竊取疫苗、治療和檢測等高價值公衛數據，目前已逮捕中國駭客。