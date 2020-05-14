疫情改寫貿易局勢！EIU經濟學家：全球化逆轉、供應鏈「去中國化」

經濟學人智庫 (EIU) 週三預測，新冠肺炎將從基本面重塑全球貿易，歸因於今年的疫情危機，讓各國企業警醒，希望降低對中國製造業的依賴性。

EIU 發布的報告顯示，疫情將逆轉全球化，並將加速區域性供應鏈的發展。

自 2001 年加入世界貿易組織 (WTO) 後，中國在全球貿易和供應鏈逐漸掌握主導地位，跨國企業紛紛利用中國在生產及需求上所提供的貿易機會，展開新穎的全球化浪潮。

不過該智庫表示，新冠肺炎疫情不但可能令全球化停止，甚至會逆轉。

EIU 指出，美中貿易戰、中國薪資上漲等種種因素，促使部分中國境內的跨國企業將其供應鏈轉移到亞洲其他地區。

報告指出，疫情將使企業遷移部分供應鏈，催生出一個以減少依賴中國為重點、且更為多元化的亞洲區供應鏈網路。

跨國公司在經歷過疫情引起的供應衝擊後，會尋求增強企業適應力的方法，這種從中國轉出供應鏈的趨勢，預告著另一波更大的貿易局勢。

EIU 認為，透過在美洲和歐洲建設半獨立的區域供應鏈，將有助企業在未來受到打擊時獲得一定程度的緩衝。

對部分運氣好的公司，他們能在疫情導致停工期間，就將關鍵產品的生產業務轉移至其他地區。

不過報告指出，建立或移動供應鏈都相當困難，特別是汽車產業。儘管如此，隨著越來越多企業決定轉移區域化供應鏈，這將成為這次危機留下的持久結果。

市場看法：

Mobius Capital Partners 創始人 Mark Mobius 曾於 4 月表示，疫情結束後，許多公司都希望將其供應鏈移到離家鄉更近的地方。

他認為這將是一種多元化發展，這些轉移出的供應鏈將落腳於越南、孟加拉、土耳其，甚至巴西等地方。

英國商會經濟學負責人 Suren Thiru 週三表示，由於疫情影響營運，一些英國企業已經在縮減供應鏈。

同時，獨立分析師 Fraser Howie 也指出，各國政府將減少對中國的依賴，但他仍強調「中國絕對不會被忽略」。

甚至早在 Covid-19 疫情爆發前，市場觀察家就預測全球化貿易將瓦解。

Hermes 投資主管 Eoin Murray 去年表示，國際貿易在未來將不復存在，由區域性貿易體系取代。

摩根士丹利 (大摩) 外匯策略分析師 Hans Redeker 更於去年 6 月警告，地緣政治釀成的緊張局勢，正在逆轉全球化。