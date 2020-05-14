物流恢復常態水準？亞馬遜FBA取消補貨限制、恢復網站小功能

亞馬遜 (AMZN-US) 取消對非必要性物品入倉庫的限制，並恢復熱門網站功能，種種跡象顯示先前因新冠肺炎疫情造成的運輸遲延問題已解決。

亞馬遜上週六通知第三方賣家，不再按數量限制非必要性物品的發貨。根據電商市場研究公司 Marketplace Pulse 經營者 Juozas Kaziukenas 說法，亞馬遜先前 FBA 的物品會貼上「有限補貨」的標籤，但到上週末已經移除該標籤，意味賣家可以隨他們需求補貨。

FBA 是亞馬遜物流服務，允許第三方賣家將其商品運送至亞馬遜倉庫，由亞馬遜處理當地所有的包裝、倉儲管理、運送和退換貨。

亞馬遜發言人 Kristen Kish 證實此消息，亞馬遜確實已取消對非必要物品的補貨數量限制。

由於 3 月疫情處於高峰期，被隔離的消費者上網搶購衛生紙、洗手液等必要性物品，因此亞馬遜宣布優先處理倉庫中居家用品和醫療物資的出貨，且為節省人力時間並騰出空間，對非必要性物品入庫數量設限。

Kish 表示，「我們取消了供應商將非必要物品入庫的數量限制，我們持續遵循健康和安全措施，以保障員工揀貨、包裝和交貨給顧客時的安全，也改善整體商店的交貨速度。」

前亞馬遜賣家、現為第三方賣家顧問 Jason Boyce 表示，他所有客戶都獲亞馬遜取消補貨限制，「我不知道這樣可以維持多久，但這對賣家來說是充滿希望的跡象。」

先前因為補貨限制，導致賣家無法對應消費者在疫情期間發出的大量訂單，許多受歡迎的產品會瞬間缺貨。

為了讓交貨時間返回常態，亞馬遜多管齊下，包括將第二季預計獲利 40 億美元投資在新冠病毒相關的費用上，內容包括「送貨給顧客並保障員工安全」等項目上，但即使撥出此筆費用，亞馬遜仍表示無法預測何時能恢復過往的「單日到貨」和「隔日到貨」水準。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 本月初在財報的電話會議上表示，「現在一切狀況不明朗，我真的不能預測那一天什麼時候會到。」

除了取消補貨限制，亞馬遜網站恢復特選商品區以及折價券，先前為了避免消費者在選購必要物品時也進行不必要的採購，亞馬遜網站移除了這些功能。網站其他功能諸如「通常搭配購買」的推薦小工具也於本週重新上架，顯示亞馬遜倉庫必要性物品和非必要性物品的需求已逐漸平衡。

亞馬遜的線上雜貨運送業務也開始恢復正常服務，根據 Kish 說法，80% 符合資格的 Prime 會員均無須透過購買邀請，就可購買雜貨。

Kaziukenas 表示，亞馬遜在美國某些城市已經可以恢復隔日到貨，顯示運送時間的掌握程度已經好轉，但仍必須讓 Prime 會員均能使用一日或隔日到貨的運送選項，這樣倉庫才算完全恢復。

「亞馬遜對於重建快速運輸服務分秒必爭，因為做不到這點就會把顧客推向其他地方，雖然現在亞馬遜還沒完成，但顯然 4 月時等好幾週才拿得到包裹的日子已經過去了，至少大部分熱門商品不必再等那麼久。」