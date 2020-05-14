三大老牌飯店Q1罕見虧損 寒舍每股虧掉1.74元最慘

受到新冠肺炎疫情衝擊，多家上市大型飯店業者是罕見呈現虧損狀態，包括國賓 (2704-TW)、夏都 (2722-TW) 和寒舍 (2739-TW)，而截至目前，又以寒舍每股虧損 1.74 元最多，創單季最大虧損，然而，由於目前外來旅客和商務客持續幾乎是處在零來客的狀態，法人認為，第二季飯店住房業務恐仍是相當低迷，先看宴會、館內餐廳等餐飲業績，能否隨著疫情趨緩逐漸回穩。

晶華 (2707-TW) 第一季穩住獲利表現，稅後純益 1.48 億元，年減 50.73%，每股純益僅 1.16 元，但表現仍屬資優生，反觀國賓罕見虧損，單季虧掉 2424 萬元，每股虧損 0.07 元，而六福經營壓力仍不小，持續虧損 1.83 億元，每股虧損 0.98 元，夏都也虧掉 1418 萬元，每股虧損 0.13 元。

而寒舍旗下均為五星級酒店，包括台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店和礁溪寒沐酒店，同時轉投資寒舍艾麗酒店，客源主要是商務客和中高端自助客，在外來旅客全面中斷之際，受到重挫。

日前寒舍公告，執行長黃世安因個人生涯規劃因素請辭，職缺由董事長蔡伯翰暫代，7 月 10 日起生效，在營運尚未重回正軌之際，外界關注後市的人事安排。

法人認為，寒舍過去 3 年每股純益多在 1 元左右，此次在第一季一口氣每股虧掉 1.74 元，恐怕全年要轉盈並不容易，仍有待觀察疫情過後，飯店業的整體復甦力道。