康友Q1每股賺1.7元 擬配現金股利2元 雙創新低

康友 - KY(6452-TW) 今 (14) 日公布第 1 季財報，受到匯兌損失影響，稅後純益 1.7 億元，較上季、去年同期下滑逾 3 成，每股純益 1.7 元；董事會擬決議配發現金股利 2 元、股票股利 2 元，若以今日收盤價 152 元計算，殖利率約 1.3%；EPS、股利同寫新低。

康友表示，今年股利發放不若往年，並非景氣考量，主因為充實營運資金，保留足夠現金，進行購併擴張營運，且公司正在印尼及中國尋找合適的企業伺機購併，或進行資本支出，可望為帶來獲利，而非保留資金應付不景氣。

康友第 1 季營收 10.9 億元，季減 21.19%、年減 1.98%；毛利率 39.53%，季減 1.26 個百分點、年減 0.62 個百分點；營利率 26.27%，季增 1.46 個百分點、年增 2.06 個百分點；稅後純益 1.7 億元，季減 31.73%、年減 33%，每股純益 1.7 元。

康友表示，新冠肺炎疫情可望逐漸趨緩，本業大輸液保持穩定；印尼子公司帝斯生技方面，雖然印尼封城 2 個月，不過第 1 季為傳統淡季，預期下半年仍可望迎接傳統旺季，加上庫存去化完畢後，拉貨動能可望回復正常水位。