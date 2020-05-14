保瑞Q1純益年減逾4成 EPS 1.1元 下半年營運回升

保瑞藥業 (6472-TW) 今 (14) 日公布第 1 季財報，受到新冠肺炎疫情影響，藥品代工訂單減少，單季稅後純益年減逾 4 成，每股純益 1.1 元，隨著客戶訂單陸續回籠，預期下半年各事業體將逐步提升，全年營運審慎樂觀看待。

保瑞第 1 季營收 3.73 億元，季減 4.6%、年減 1.84%；毛利率 34.82%，季減 3.19 個百分點、年減 6.98 個百分點；營利率 12%，季減 0.75 個百分點、年減 13.08 個百分點；稅後純益 4447 萬元，季減 7.8%、年減 49%，每股純益 1.1 元。

保瑞表示，雖然第 1 季供應鏈受疫情干擾，國外代工訂單略為下修，但經過檢視原物料供貨與庫存狀況後，全年訂單仍穩定，此外，除既有客戶陸續洽談新訂單外，也加入新客戶。

保瑞看好，旗下竹南廠與台南廠已接獲多家國際客戶訂單，其中竹南廠有美國新客戶加入，產能利用率可望從目前的 30%，提升至 45%。

保瑞除藥品代工事業外，日前取得英國上市公司 GlaxoSmithKline 葛蘭素史克 (GSK) 加拿大藥廠營運資產，及 5 年藥品代工合約，預計今年第 4 季完成交接。