啟碁估Q1為全年谷底 下半年營運將優於上半年

緯創 (3231-TW) 集團網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長謝宏波認為，第一季應是全年谷底，第二季可逐步回穩，下半年在疫情放緩下，估可優於上半年，全年毛利率也將較去年成長。

謝宏波指出，第一季材料、生產都不順暢，但每股純益 0.64 元，略持平去年水準，仍優於內部預期，第二季開始供應鏈狀況回穩，預計 6 月後可望恢復到原先 9 成水準，下半年市場需求也可望因疫情放緩而回溫，營運逐步脫離谷底。

謝宏波認為，WiFi 6、OTT、Mesh WiFi、Auto、IoT 終端以及行動熱點等產品將成今年成長動能，明年交換器、GPON 等產品布局也可望有效益浮現，預計 5G 相關營收占比到明年可望上看一成。

因應客戶需求以及貿易戰，啟碁近年也積極在台灣、越南擴產，謝宏波表示，第一階段產能佈局已就緒，越南廠、台灣南科廠都去年第四季客戶認證後，預估今年底營收比重約為中國 40-45%、台灣也 40-45%，越南 12-15%。

此外，啟碁擴廠腳步不停，謝宏波透露，今年資本支出約 13-15 億元，將用來投入越南 V2 廠自建及南科 S3 的擴建計畫。