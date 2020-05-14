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〈美股早盤〉美初領失業金再增298萬人 道瓊早盤續跌逾200點

鉅亨網編譯張詩苡
美初領失業金再增298萬人 道瓊早盤續跌逾200點(圖：AFP)
美初領失業金再增298萬人 道瓊早盤續跌逾200點(圖：AFP)
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美國初請失業金美國進口物價指數美國出口物價指數新冠疫情川普鮑爾美元經濟重啟

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 於週三 (13 日) 表示不考慮採用負利率後，而川普總統於週四 (14 日) 再表態支持強勢美元，稱這有助於在後疫情時期推動美國經濟，並強調現在是擁有強勢美元的好時機，川普的發言促使美元指數上漲連續 2 個交易日站在 100 點之上。

而經濟數據方面，美國勞工部於週四 (14 日) 公佈截至 5 月 9 日當週初請失業金人數，報 298.1 萬人，高於市場預估值 250 萬人，近兩個月美國新增失業人口數已攀升至超過 3600 萬人，顯示就業市場景氣仍舊低迷，週四 (14 日) 美股早盤延續週三 (13 日) 跌勢，四大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 200 點。

各國研擬解除封鎖、經濟重啟計劃

日本首相安倍週四 (14 日) 宣佈正式解除國內 39 縣的緊急狀態，命令立即生效，不過為防止二波感染，東京、大阪、北海道等 8 個行政區暫未解封，需待下週四 (21 日) 經政府及專家小組審查後再行決定。

針對美國經濟重啟計劃，儘管白宮新冠肺炎 (COVID-19) 特別工作組成員佛奇 (Anthony Fauci) 於週二 (12 日) 表示，若過早重新開放經濟和學校，將可能導致新冠肺炎病例數激增。對此，美國總統川普於週三 (13 日) 表示無法接受佛奇的說法，並主張學校應在秋季重新開放。

美國擴大對中國制裁

繼週二 (12 日) 傳出川普總統指示「聯邦養老基金」取消投資中國股票後，週三 (13 日) 聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 就發表正式聲明，表示將無限期推遲投資中國企業資產。

截至台北時間週四 (14 日)22 時許： 

  • 道瓊指數下跌 257.06 點或 -1.11%，暫報 22990.91 點
  • 那斯達克下跌 64.24 點或 -0.72%，暫報 8798.92 點
  • 標普 500 下跌 24.39 點或 -0.86%，暫報 2795.61 點
  • 費半下跌 9.14 點或 -0.54%，暫報 1682.43 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.96% 至每股 50.44 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.622%
  • 紐約輕原油上漲 2.97% 至每桶 26.04 美元
  • 布蘭特原油上漲 3.01% 至每桶 30.07 美元
  • 黃金上漲 0.42% 至每盎司 1723.55 美元
  • 美元指數上漲 0.14% 至 100.435 點  
美股道瓊指數日k線圖(圖：Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

3M (MMM-US)

3M 早盤下跌 0.93%，達 134.86 美元

3M 於週四 (14 日) 表示，4 月營收下滑 11% 報 23 億美元，雖然口罩的需求持續上升，但卻仍舊無法彌補其他產品線銷售的下滑。

依照部門別來看，交通運輸與電子產品部門營收下滑 20%，消費性產品部門營收下滑 5%，安全與工業產品部門營收下滑 11%，拖累 3M 整體營收表現，而醫療保健部門營收則增長了 5%。

萬事達卡 (MA-US)

萬事達卡早盤上漲 0.08%，達 269.39 美元。 

萬事達卡於週三 (13 日) 表示，由於新冠疫情於部份國家呈現趨緩的跡象，各國政府開始漸進式的採取解除封鎖的措施，再加上美國政府採取的大規模刺激方案，促使信用卡的使用量逐漸回溫。

根據截至 5 月 7 日為止的兩週刷卡數據顯示，目前信用卡的交易狀況及使用量皆已開始恢復至「正常化」的階段，消費支出亦逐漸自谷底回升，雖然旅遊方面的消費力道仍舊疲弱，但自上週開始，歐洲地區的跨國旅遊需求呈現增加的跡象。

思科 (CSCO-US)

思科早盤上漲 4.41%，達 43.84 美元

思科於週三 (13 日) 盤後公佈會計年度第三季財報，營收及獲利雙雙優於市場預期。儘管 Q3 整體營收優於預期，但受到肺炎疫情的影響，本季營收下滑的幅度較前季擴大，且最大業務部門「基礎架構平台」，包含用於企業數據中心的網絡交換機和路由器，營收年減 15% 至 64.3 億美元，低於市場預估值 68.3 億美元

Q3 財報關鍵數據

  • EPS：調整後 79 美分 vs. 69 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)
  • 營收：年減 8% 至 119.8 億美元 vs. 117 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

今日關鍵經濟數據：

  • 美國 5/9 當週初請失業金 (萬人) 報 298.1，預估 250.0，前值 316.9
  • 美國 5/9 當週初請失業金 (萬人) 四週均值報 361.65，前值 417.3
  • 美國 4 月進口物價指數年增率報 -6.8%，預估 -7.3%，前值 -4.1%
  • 美國 4 月進口物價指數月增率報 -2.6%，預估 -3.1%，前值 -2.3%
  • 美國 4 月出口物價指數年增率報 -7.0%，前值 -3.6%
  • 美國 4 月出口物價指數月增率報 -3.3%，預估 -2.3%，前值 -1.6%
美國初請失業金人數(圖：Zero Hedge)
美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)
華爾街分析：

高盛預估，美國的失業率將可能攀升至 25% 高峰，但僅管整體失業率仍持續上升，部份產業部門將有望受惠於經濟重啟計劃、以及政府的刺激方案，進而疏緩就業市場的壓力。高盛表示，製造業的就業景氣將會優先獲得改善，在經濟重新開放之後，相較於消費者聚集的場所，製造業生產場所的安全性也較容易被控制。

Wilmington Trust 經濟學家則表示，4 月份建築產業的失業人口為 1 百萬人，而預期在解除封鎖及放寬社交距離政策之後，將刺激該產業的就業狀況回溫，此外，由於建築業的成本結構，使得獲得「薪酬保護貸款計畫」(PPP) 的機會較高，因此得以保障該產業的勞動人口。

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