車市寒冬仍未過 南韓4月汽車出口腰斬

4 月南韓汽車出口，因受到新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行影響，出口輛數報年減 44.3% 至 12 萬 3906 輛，數量幾乎腰斬。

南韓產業通商資源部在週五 (15 日) 公布最新統計數據，4 月南韓汽車產量報年減 22.2% 至 28 萬 9515 輛，出口報年減 44.3% 至 12 萬 3906 輛。2020 年 1-4 月的出口量年減 25.5% 至 59 萬 9071 輛。

就出口地區來看，中南美洲年減 80.6%，減幅最大。在亞洲地區也大幅年減 62.1%，北美年減 28.2%，歐盟年減 25.1%。

SUV 車款在整體的出口比重占了 66.2%，低排放的環保車款則占了 17.9%。也由於這類附加價值較高車款的出口比重增加，使得當月出口額的減幅 (年減 36.3%，報 23.9 億美元)，比起出口量的減幅 (44.3%) 要來的低。

南韓 4 月汽車出口腰斬 (圖片：AFP)

而關於南韓國內的車市表現，4 月銷量報年增 8% 至 16 萬 7375 輛。由於個人消費稅調降，還有新車款上市及車商推出促銷活動，都帶動了買氣上揚。南韓國產車銷量年增 6.4% 至 14 萬 4230 輛，進口車年增 18.7% 至 2 萬 3145 輛。而日系車則出現大減 64.4% 的現象。

此外，南韓環保車的出口及南韓國內需求皆傳捷報，各增長 11.5% 和 28.3%。電動車出口更創下紀錄，暴增 94.6% 至 9761 輛。

汽車零組件出口則受國外汽車組裝工廠停工影響，報年減 49.6% 至 10.2 億美元。