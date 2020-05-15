〈財報〉TDK上年度純益年減3成 估本年度純益年減17%

生產 MLCC 等電子零組件的日本大廠 TDK(6762-JP)，週五 (15 日) 盤後公布了上年度 (2019 財年，2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 財報，純益報年減 29.7% 至 577 億日圓，預估本年度的純益將年減 16.9% 至 480 億日圓。

TDK 股價在週五 (15 日) 收在每股 9440 日圓，較上個交易日上揚 1.18% 或 110 日圓。

TDK 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於美國會計準則的 2019 年度 (2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 合併財報關鍵數據：

營收報年減 1.4% 至 1 兆 3630 憶日圓。

營業利益報年減 9.2% 至 978 億日圓。

稅前純益報年減 17.0% 至 958 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 29.7% 至 577 億日圓。

在美中貿易戰的影響下，中國經濟出現明顯放緩，對於經濟情況相對良好的歐、美、日本等國也帶來了不良影響。加上在 Q4 發生的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，也對實質經濟造成嚴重衝擊。

車用電子市場雖然汽車電子零件的使用數量增加，但全球汽車銷量出現萎縮。5G 需求也被看好，但智慧型手機生產數量遜於前年度。還有硬碟 (HDD) 生產雖少於前年度，但資料中心使用的硬碟生產則出現增加。

各部門表現方面：

被動元件製品：營收報年減 8.8% 至 3954 億日圓。其中，MLCC 等電容器營收年減 11.2% 至 1538 億日圓。MLCC 在車用及 ICT 市場雖出現增加，但產業用市場則出現減少。鋁電解電容器及薄膜電容器，則主要在產業市場出現減少。電感器營收年減 8.3% 至 1375 億日圓，主要在車用及產業用市場出現減少。其他被動元件的高頻、壓電材料，以及電路保護零件等的營收年減 5.5% 至 1040 億日圓，主要在車用及 ICT 市場出現減少。

感測器應用製品：營收報年增 1.9% 至 779 億日圓。在 ICT 及產業用市場的銷售增加，但是在車用市場出現減少。

磁性應用製品：與硬碟 (HDD) 讀寫頭、懸吊等零件相關的這個部門，營收報年減 19.5% 至 2196 億日圓。硬碟用讀寫頭與懸吊，在 ICT 市場的銷售減少。以產業用為主的磁鐵銷售，也同樣出現減少。

能源應用製品：與電池、電源相關的這個部門，營收報年增 11.2% 至 5976 億日圓。主要在 ICT 市場的銷售大幅增加。

其他：機電製造設備等的營收年增 17.3% 至 722 億日圓。

2020 年度 (2020 年 4 月 - 2021 年 3 月) 財測關鍵數據：

營收預估年減 5.4% 至 1 兆 2900 億日圓。

營業利益預估年減 28.5% 至 700 億日圓。

稅前純益預估年減 27.0% 至 700 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 16.9% 至 480 億日圓。

預測新冠肺炎疫情將造成全球經濟活動停滯，預料電子產品市場也會受到衝擊。汽車、智慧型手機的產量應會下滑，電子零組件需求也難免受到影響。但是預估下半年會有一定程度恢復。