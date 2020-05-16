〈鉅亨看世界〉日本也量產無人機

研發、製造油電混合動力無人機 (UAV) 的日本大阪「Aero G Lab」(AGL)，在 5 月 14 日公開了日本「純國產」的「AeroRangePRO」，該公司表示目前在研發方面已擬好具體計畫，並且作好量產準備，將在 6 月 1 日開始接單，售價 500 萬至 1000 萬日圓。

這架標榜 Made in Japan 的無人機，搭載了 AGL 所拿手的，結合了發電機與電池的混合動力系統，所有零件都是量身打造，自動飛控系統則是採用日本千葉「ACSL」的產品，而等到自行研發的動力單元在年度內完成後，整架 MIJ 的無人機就將大功告成。

採六軸螺旋槳設計的 AeroRangePRO，機身寬度 180 公分，重量達 19 公斤。最大酬載重量 10 公斤，飛行時間 180 分鐘，飛行距離 120 公里。可用於人口稀少地區，或離島的物流服務。還有災害發生時，也可用於現場的情況掌握。

(圖片：AFP)

全機所使用的馬達、骨架，以及燃料油箱等的所需技術，都是地區的專家們所組成的研發團隊，在絞盡腦汁後的智慧結晶，也是這次專案的主要特徵。

專精於產業機械設計、製造的大阪「成光精密株式會社」，還有與該公司有所交流的小型工廠們組成了研發團隊。還有製造農用零件的岡山市「小橋工業」在 2 月創設的「Kobashi Robotics 株式會社」，則負責量產方面的支援。另外，在這類生產環境具備知識平台的東京「Leave a Nest」公司也參與其中。

Aero G Lab 是由公司代表，谷紳一等人在 2012 年所創立。他們從 2010 年起，就已經著手無人機的製作。

Aero G Lab 在很早之前就將目標設定在可進行長時間、長距離飛行的油電混合動力無人機製作。他們從全世界取得高性能零件，在經過調整組裝後的上一代油電混合動力無人機「AeroRange」，也成功在 2018 年於岡山縣和氣町所舉辦的人口稀少地區物資配送實驗中，證明它可連續飛行 40 公里的實力。

谷紳一表示，在對無人機的熱愛下所創立的這家公司，現今已成為日本為數不多的無人機研發商之一。

Leave a Nest 的公司代表丸幸弘也表示，有工程師研發出這樣的高性能技術，還有讓產品成形的地方性合作，小工廠們聯手組成了超級工廠集團 (Super Factory Group) 給予奧援。這樣的努力，是為了突破量產屏障，而將所有的重要因素結合在一起。