環保意識抬頭 我E-Bike前4月出口值90億元創歷年同期新高

受惠轉單效應加上歐盟對中國課徵「雙反稅」推波助瀾，促使我電動自行車 (E-Bike) 出口出現爆發性成長，今年前 4 月出口值達 3.01 億美元 (折合新台幣約 90 億元)，不僅出口值創下歷年同期新高，更首度超越非動力自行車。

隨著環保意識抬頭，掀起電動自行車騎乘風潮，根據財政部統計，2018 年電動自行車產值逐年攀升，2018 年在美中貿易戰轉單效應，加上歐盟對中國課徵反傾銷與反補貼稅，推升產能突破百億元關卡，全年產值高達新台幣 109.3 億元。

到了 2019 年產值更出現翻倍增長，全年產值擴增至新台幣 230.7 億元，年增幅高達 1.1 倍，相當於非動力自行車約 55% 的產值。

根據統計處資料顯示，我國的電動自行車主要以出口為主，近 5 年直接外銷比重高達 9 成以上，其中 2019 年出口值共 8.6 億美元 (約新台幣 25.8 億元)、年增幅 1.3 倍，比起 2016 年更是大幅增加 5.2 倍。

進一步觀察出口市場，主要以歐洲國家為主，出口比重高達 7 成，其次則是美國，比重約 2 成，其中歐盟國家中又以荷蘭為最大出口國，今年前 4 月出口至荷蘭的比重約 37%。

統計處分析，歐洲對於電動自行車需求大，主要是因歐洲各國積極推動節能減碳、綠能運輸有關，進而帶動電動自行車市場日趨成熟所致。

受到新冠肺炎疫情爆發衝擊，尤其 3 月起歐美國家相繼因疫情淪陷而封鎖國境，導致 4 月電動自行車出口縮減，單月減幅高達 26.4%，是 2015 年 11 月以來首度出現負成長。

觀察今年前 4 月出口值仍達 3 億美元，仍續創歷年同期新高，且首度超越非動力自行車，預估在疫情趨緩後，歐洲各國陸續解除封城禁令後，可望讓電動自行車出口動能恢復支撐。