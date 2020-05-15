新財經小內閣就位 傳吳政忠接科技部長 李永得掌文化部

行政院長蘇貞昌啟動首波內閣人事徵詢，財經小內閣已然成形，蘇揆今 (15) 日上午持續徵詢，據了解，科技部長將由科技政委吳政忠接任，文化部則由客委會主委李永得接掌，此外，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍及教育部長潘文忠經約詢後，皆獲得留任。

總統蔡英文 520 後將展開第二任期執政，蘇貞昌昨 (14) 日率領內閣總辭後，定調後疫情時代，將以振興經濟為施政主軸，蘇揆也陸續約詢部會首長，進行局部改組，新的內閣團隊即將完成部署。

據了解，蘇揆第一波已經對五大財經部會首長徵詢完畢，國發會主委傳將由龔明鑫接任，並兼任政委；金管會主委由現任常務副主委黃天牧升任，原金管會主委顧立雄另有安排；經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮及主計長朱澤民皆獲留任。

陳良基則表達欲返台大任教，借調期滿不續任，因此，將由吳政忠接掌科技部，吳政忠是科技領域業務的政務委員，負責協調經濟部、科技部、教育部等相關預算運用，具有科技學術專業背景，過去曾任科技部前身國科會副主委、工研院董事長等。

此外，在文化部長鄭麗君去職後，行政院敲定由現任客委會主委李永得接掌文化部，客委會主委遺缺將由現任副主委楊長鎮升任。

在此次內閣改組中，外界原本預測內政部長徐國勇恐怕會異動，不過，相關人士證實，徐國勇確定留任；負責觀光、航空業紓困重責大任的交通部長林佳龍將留任；而在學界獲得好評的教育部長潘文忠也並無異動。