台灣連8天零確診 口罩管制7月前鬆綁 開放民間購買或外銷

國內迎來連續 8 天零確診，也是連 33 天未出現本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (15) 日宣布，近期擬改為定額徵用醫用口罩，並鬆綁禁令，剩餘的口罩將可於國內販售或外銷，最快 7 月前開放。

陳時中在例行記者會上宣布，台灣今天未新增新冠肺炎病例，這已經是連續 8 天零確診，維持在 440 例，其中有 387 人解除隔離，40 多人仍住院隔離中，至於 129 名自印度返台的民眾，目前 1 人後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切監測健康。

陳時中表示，針對未來的口罩政策，除了維持實名制外，其餘管理將更加開放，目前不論民生用、公務用數量都已清楚掌握，未來戰備量足夠後，醫用口罩將從全面徵用改為定額徵用。

至於剩下的額度，國家隊生產線廠商該如何分配？陳時中指出，看是要在國內販售或外銷，將與經濟部進一步討論，目前還沒定案，且是否外銷將由財政部決定，不過，口罩戰備量已趨於滿足。

陳時中說明，國人每天使用量都清楚掌握，會再觀察幾天，以目前國人 14 天可買 9 片來看，扣除公務配送，購買口罩約有 1900 萬人，涵蓋率幾乎達 100%，平均 1 個月下來可買 18 片，未來口罩管理會盡量朝向更開放的方向。

隨著疫情趨緩，有許多民眾抱怨寄給海外親友的口罩片數太少，口罩開放新制將在何時上路？陳時中強調，絕對不會拖到 7 月那麼晚，預計再觀察一個星期左右就會更明朗了。