西門子歌美颯在台組裝廠將擴建 規模翻倍成長

西門子歌美颯再生能源今 (15) 日宣布，擴大在台中港的機艙組裝廠投資，將在組裝廠完工後隔年、也就是 2022 年，立即啟動擴建計畫，投資規模較原先預計的翻倍成長，並引進西門子最新機種，等同或超越目前的最大機種 11MW(百萬瓦)。

西門子歌美颯 2019 年 11 月完成海龍風電優先承攬合約，在海龍 2 號產業關聯方案獲政府核准，及與合作夥伴最終投資決定拍板前提下，將大幅擴建在台中的機艙組裝廠，該組裝廠正興建中，將於 2021 年開始生產，供應沃旭大彰化離岸風電東南與西南計畫所需產能。

西門子歌美颯表示，第二階段擴廠將在 2022 年啟動，供應海龍 2 號風場，將擴增雙倍土地面積達超過 6 公頃，增雇雙倍的工廠員工，並興建 2 棟新產線廠房、1 棟倉儲，進行輪毂與後端在地生產，且因地理鄰近性與短程運輸利多條件，本土供應商將能直接運送零組件至機艙組裝廠。

西門子歌美颯去年已與鑄件大廠永冠 - KY(1589-TW) 簽訂本土化鑄造合約，永冠將供應海龍 2 號風場所需風機後線鑄件，且將與 AH Industries 攜手，在緊鄰西門子歌美颯的機艙組裝廠，興建全球離岸風電鑄造生產工廠。

除永冠外，西門子歌美颯也針對海龍 2 號風場風機，簽署 4 份有條件合約，所有零組件都將交付西門子歌美颯位於台中港的機艙組裝廠，並與另外 3 家廠商簽署需興建在地生產工廠的協議，包括信邦 (3023-TW)、先進複材科技及 KK Wind Solutions。

其中， KK Wind Solutions: 將於台灣興建新廠、廣納在地人才、授予相關知識與技術移轉，該工廠將生產不斷電系統與電源轉換系統；信邦將擴建既有廠房，在台建立一條新的電纜生產線；先進複材科技將與西門子歌美颯現有的全球供應商，共同生產機艙罩與鼻錐罩，並在台建立一條新的生產線。