RFID標籤廠韋僑斥13億元擴台中廠規模 6月動工

受惠醫療產業客戶加速導入物聯網 (IoT) 應用挹注動能，電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 去年營收衝高到 10.11 億元，創新高，獲利也成長，韋僑為因應市場需求增加，將投資 13 億元擴產，新廠預計 6 月動工，工程期約一年。

韋僑新產能開出，將用來滿足電子票證、醫療及工業 4.0 等無線射頻辨識（RFID）市場需求，董事長曾穎堂對醫療市場需求成長最看好。

韋僑 2020 第一季營收 2.6 億元，毛利率為 27.31%，季增 1.12 個百分點，年增 0.27 個百分點，稅後純益為 2700 萬元，創 13 季以來新高，年增 1.05 倍，季增 42%，每股 0.76 元。

韋僑目前生產線為租用廠房，公司斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，正進行建廠動工前準備階段，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已設計完成，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

韋僑 RFID 應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，預計將隨工業 4.0 擴大而成長。目前成長最快的醫療耗材市場，產品在醫療耗材市場應用，到今年第一季營收比重提升到 16%，預計今年下半年還有新醫療客戶加入，營收比重可望增加，也可透過降低傳統 RFID 門禁卡片產品營收比重，避開陸廠價格競爭。

RFID 運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，可從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。韋喬已出貨美商針筒品牌廠，進入穩定供貨期。

韋僑去 (2019) 年稅後純益 7804 萬元，年增 81.97%，每股純益達 2.19 元，董事會提配發 1.1 元現金股利，也為三年來新高股利水準。

目前韋僑以石英元件廠希華 (2484-TW) 持股 11.46% 為最大股東，董事長由希華董事長曾穎堂擔任。