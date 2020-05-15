中國因疫情與各國關係緊張 潛在風險恐高於美中貿易戰

目前市場持續聚焦疫情後的經濟重啟，但有分析師認為，目前中國在處理新冠肺炎 (COVID-19) 時，造成與各國的緊張關係，可能是主要風險，嚴重性甚至會比北京和華盛頓之間貿易戰更大。

從美國、歐洲到澳洲，愈來愈多全球領袖呼籲，對中國的疫情來源進行調查，從而帶來政治與外交的緊張局勢。

Concentrated Leaders Fund 執行長兼投資長 David Sokulsky 表示，目前主要經濟體在防疫措施封鎖數週之後，正準備重新開啟，而復甦可能會因政治緊張局勢而脫軌。

他說：「這是一個主要風險，目前還未被定價。」

Sokulsky 表示，基於美國出現最多感染人數，政客們要尋找怪罪的對象，怪罪目標現在很明顯就是中國。

全球為了防疫被迫鎖國、封城，3 月份全球經濟接近停滯。迄今為止，疫情已造成約 180 多個國家及地區，約 440 萬人感染，逾 30 萬人死亡。

一些國家指責中國對疫情處理不當，進而要求賠償，美國威脅要對北京進行報復，而歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 則支持對起源進行調查的呼籲。

北京一再拒絕處理不當，並強調中國是受害者，而非同謀，呼籲減少政治操弄。

Sokulsky 指出，股市去年第 4 季及今年 1 月的反彈，很大程度是奠基於貿易改善及美中簽署第一階段協議，但這次最大不同在於，緊張局勢涉及全球，包括對中國高度依賴的澳洲。

Sokulsky 認為，局勢有可能進一步惡化，貿易戰可能重起，而且規模比去年大得多。