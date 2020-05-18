〈財報〉 軟銀上季大虧1.4兆日圓 創日企單季虧損新高

日本軟銀集團 (9984-JP) 在週一 (18 日) 盤後公布了上年度財報。基於 IFRS 的 2019 年度 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 合併財報，出現 9615 億日圓的虧損。上季更出現 1 兆 4381 億日圓虧損，創日企單季虧損新高。

週一 (18 日) 軟銀集團股價收在每股 4621 日圓，較上個交易日上揚 1.03% 或 47 日圓。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 會計準則的 2019 年度財報關鍵數據：

營收報年增 1.5% 至 6 兆 1850 億日圓。

營業損失報 1 兆 3646 億日圓。(前年度營業利益報 2 兆 736 億日圓)

稅前利益報年減 97.9% 至 354 億日圓。

歸屬公司股東淨損報 9615 億日圓。(前年度純益報年增 35.8% 至 1 兆 4111 億日圓)

規模高達 10 兆日圓的願景基金 (SVF)，由於投資的企業價值大貶，造成了損失擴大。軟銀本身對美國共享辦公室 WeWork 營運公司 We Company 等所作投資，也同樣出現了鉅額損失。基金事業連續 3 季出現虧損。

此外，該集團 2019 會計年度 Q4(1 至 3 月) 的歸屬公司股東淨損報 1 兆 4381 億日圓 (前年度同期報 1271 億日圓淨損)，新冠肺炎疫情以及投資對象的業績低迷都是影響主因。

該集團在相隔 15 年後，又再次在全年財報出現營業損失以及淨損。虧損幅度也創下歷史新高。

以日本企業單季的損失金額而言，這次軟銀也超越東京電力控股 (9501-JP) 在 311 大地震時所發生的損失金額 (2011 年 1 至 3 月，損失金額 1 兆 3872 億日圓)，創下歷史紀錄。而在前季 (2019 年 10 至 12 月) 則是 550 億日圓的獲利。

軟銀集團為了挽救頹勢，在今年 3 月 23 日的時候決定，在未來一年的時間內，最高將處分 4.5 兆日圓資產，打算藉由負債壓縮來強化公司財務。

此外，軟銀集團也未公布 2020 年度的全年財測，在配息方面也尚未作出決定。