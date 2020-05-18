泰國第一季GDP季減1.8% 為6年來首見衰退

據泰國官方在週一 (18 日) 公布的數據指出，受到新冠肺炎疫情爆發的影響，泰國今年第一季的國內生產總值 (GDP) 年減 1.8%，是自 2014 年以來首次出現萎縮。

據泰國國家經濟與社會發展委員發布的數據，泰國今年第一季 GDP 季減 2.2%、年減 1.8%，為 6 年來首次出現萎縮，不過優於分析師預估的下跌 3.9%。

泰國 GDP 年增率 圖片：tradingeconomics

泰國的經濟嚴重依賴旅遊業和貿易，在疫情爆發後，世界各國實施了防疫限制措施，使得兩個領域都受到了嚴重的衝擊。官方數據顯示，與去年同期相比，該國 3 月份外國遊客入境量下跌 74.6%。

數據也顯示，預期 2020 年全年 GDP 將下跌 5-6%。國家經濟與社會發展委員秘書長 Thosaporn Sirisumphand 指出，此一預估是「基於第二季疫情有限度的爆發」，並表示未來的「情況仍然難以預測」。此外，Thosaporn 也表示，出口和旅遊業不太可能在今年年底或 2021 年之前恢復。

Ayudhya Pcl 銀行首席經濟學家 Somprawin Manprasert 表示：「我們還沒有真正在第一季看到疫情的全部影響。最壞的情況將在第二季出現，如果不採取財政和貨幣寬鬆政策，情況可能會更糟。」

根據世界銀行的數據，泰國政府出台了相當於 GDP 約 15% 的一系列財政刺激計劃，以協助支撐經濟。

泰國央行將於週三 (20 日) 召開貨幣政策會議，大多數經濟學家預期，泰國央行將會下調利率 25 個基點，至 0.5%。

新加坡華僑銀行 (OCBC Bank) 經濟學家 Howie Lee 表示：「今日的數據幾乎沒有帶來希望，而且第二季將會比今天早上看到數據還要糟。根據今天的結果，我們認為泰國央行將在本週再次降息。」