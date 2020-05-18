〈東洋法說〉三大產品線穩定發展 今年營收拚雙位數成長

台灣東洋 (4105-TW) 今 (18) 日參加櫃買中心業績發表會，發言人張國江表示，除旗下產品穩定銷售，海外子公司、轉投資公司持續成長，加上第 4 季若不受疫情干擾，可望取得 150 萬美元 (約新台幣 4500 萬元) 里程碑與授權金，力拚今年營收成長 2 位數。

東洋旗下抗感染用藥 Lipo-AB 及微球體藥物 Octreotide 備受市場關注。其中，抗感染用藥 Lipo-AB 是目前東洋發展進度最快的藥品之一，該藥品去年底遞件申請美國 FDA 藥證，若照過去 FDA 審查時間，最快今年第 4 季可取得藥證，同時可取得 100 萬美元里程碑金，及後續與合作廠商的藥品分潤，不過，張國江坦言，原預計今年中 FDA 會來台查廠，但受到疫情影響，查廠時間恐延宕，但仍會持續與對方溝通，力拚年底取證。

張國江指出，微球體藥物 Octreotide 屬於困難學名藥，適應症包括肢端肥大症、各類腸胃系統腫瘤，該藥品去年與國際大廠洽談授權事宜，目前已在最後議約階段，若今年順利簽約，東洋除可取得一定金額授權金外，也能搶攻全球 15 億元商機。

其他新藥發展上，透過子公司殷漢所開發的多發性硬化症藥物 ENX-201，正在進行臨床一、二期，目標 2021 年申請藥證，2022 年產品上市，張國江表示，全球約有 250 萬名多發性硬化症患者，且主要集中在美國白人市場，該藥品相對傳統使用類固醇治療，副作用明顯減少。