六成上櫃公司Q1維持獲利 40家每股純益逾2元

櫃買中心今 (18) 日表示，已申報第 1 季財報的 773 家上櫃公司，第 1 季合計營收約 4929 億元，年減 2.88%，稅前盈餘 344 億元，年減 19.97%，其中，約有六成上櫃公司首季維持獲利狀態，更有 40 家每股純益賺逾 2 元。

櫃買中心指出，獲利成長金額較大的產業為半導體、文化創意及電子商務業，其中，半導體業受惠 5G 產品需求增加，加上疫情衍生的轉單效應，推升營收、獲利增加，文化創意業及電子商務業則因疫情帶動宅經濟成長。

至於獲利衰退金額較大的產業為觀光事業、其他業及金融業，其中，觀光事業受疫情衝擊，國內外旅遊需求及餐飲來客數減少，其他業及金融證券業也受疫情影響整體獲利。

每股純益 (EPS) 方面，櫃買中心指出，統計超過 5 元的公司有 8 家，2 元以上未達 5 元有 32 家，1 元以上未達 2 元則有 69 家，獲利公司達 454 家，約占上櫃公司的六成，顯示有許多公司基本面穩健。

股利配發方面，截至 5 月 15 日止，上櫃公司已公布擬配發 108 年度現金股利的公司達 517 家，其中每股配發現金股利 10 元以上者達 17 家，5 元以上未達 10 元有 40 家，2 元以上未達 5 元也有 146 家，現金股利配發 2 元以上達 203 家。

此外，現金殖利率大於 2% 的公司有 427 家，占已公告家數的 55%，顯見部分公司經營團隊仍樂於與股東分享經營成果。