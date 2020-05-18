〈美股早盤〉 Moderna疫苗試驗報捷+解封蓄勢待發 道瓊早盤漲近750點 WTI大漲11%

週一 (18 日) 美股自上週跌勢反彈，生技公司 Moderna 宣布初步人體疫苗試驗結果，推動市場對於疫苗進展的樂觀情緒，加上各國解封蓄勢待發，市場預估將進一步刺激燃料需求，道瓊早盤漲近 750 點，WTI 原油大漲 11%。

新冠病毒疫苗試驗結果

美國生技公司 Moderna(MRNA-US) 週一 (18 日) 表示，在第一階段人體試驗中，45 個參與者全數成功產出新冠病毒 (COVID-19) 抗體，為疫情試驗再添佳音。

Moderna 表示，接下來預計 7 月起展開第三階段試驗，若潛在疫苗有效且符合安全性，最快可能在 2021 年初投入市場。

各國解除封鎖進度

根據約翰霍普金斯大學最新數據，截至週一美國累計確診病例達 148 萬例，累計死亡 8.59 萬例，據估計，美國病毒傳播率正逐步下滑，歐亞地區的病例增長也呈下滑態勢，且幾乎沒有大規模傳播跡象。

通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US) 和菲亞特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 週一 (18 日) 起重新開放美國汽車工廠，為停工 2 個多月以來首度開放，為積極防疫，上述公司已推出一系列安全措施來保護員工，包含體溫檢測、加強個人防護設備和工廠清潔。

隨著疫情傳播情勢趨緩，全球多國都已開始或就分階段重啟經濟進行討論，法國、義大利、西班牙、比利時、希臘等國都在今日宣布結束放空禁令，刺激了風險情緒。

華為禁令

《日經》引述知情人士指出，台積電 (2330-TW) 已停止接受華為新訂單，呼應美國商務部上周宣布將進一步限制華為獲得關鍵晶片供應的禁令。知情人士稱，在美國宣布「擴大出口管制禁令前」已交付生產的晶片，以及獲得的訂單不會受到影響，生產將照常進行並預計在 9 月中前出貨。

對此，台積電則回應不揭露客戶訂單細節。

截至台北時間週一 (18 日)21 時許：

道瓊指數上漲 743.45 點或 3.14%，暫報 24428.87 點

那斯達克上漲 185.79 點或 2.06%，暫報 9200.35 點

標普 500 上漲 79.56 點或 2.78%，暫報 2943.26 點

費半上漲 55.38 點或 3.26%，暫報 1756.27 點

台積電 ADR 上漲 3.01% 至每股 51.30 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.6740%

紐約輕原油上漲 11.08% 至每桶 32.69 美元

布蘭特原油上漲 7.08% 至每桶 34.80 美元

黃金下跌 0.28% 至每盎司 1751.40 美元

美元指數下跌 0.31% 至 100.12 點

道瓊早盤日 K 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Moderna(MRNA) 早盤上漲 16.18%，報每股 77.49 美元。

Moderna 週一 (18 日) 宣布第一階段人體試驗取得成功數據，經疫苗接種後，45 位志願參與者全數產生新冠病毒抗體，意即接種 mRNA-1273 疫苗有助於引發由自然感染所引起的大規模免疫反應，Moderna 同時表示，預計今年 7 月起展開第三期試驗，若發現疫苗有效且具備安全性，可能在 2021 年初投入市場。

高盛 (GS-US) 早盤上漲 3.02%，報每股 177.14 美元。

根據美國證管會 (SEC) 公布最新申報數據，「股神」巴菲特的波克夏公司 (Berkshire) 在第一季出脫大部分的高盛股票，將高盛持股部位大砍 84% 至 192 萬股，這期間的持股價值也自 27.6 億美元大幅降至 2.97 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.53%，報每股 312.32 美元。

蘋果週日 (17 日) 表示，本週將重啟在美的 25 家蘋果商店，並稱將逐步開放全球將近 5 分之 1 的蘋果門市，先行開放的門市將實施社交距離措施，並限制入店人數，部分商店僅提供路邊取貨服務。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 NAHB 房市指數報 37.0，預估 35.0，前值 30.0

圖片：calculatedrisk

華爾街分析：

倫敦資本集團 (LCG) 研究主管 Jasper Lawler 對於 Fed 主席鮑爾認為美國經濟復甦之路漫長，可能拖至 2021 年底的預期過於樂觀，儘管如此，近期天氣回暖降低二波疫情爆發的可能性，並鼓勵各國繼續解除封鎖。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示：「鑑於疫情帶來的大幅衝擊可能仍在後頭，目前由央行支撐的股市不太可能重新測試低點，儘管解封勢頭很可能在短期內推高風險資產價格，但市場對於經濟復甦和對疫情前景的不確定性仍將削減風險資產持有部位。」

保德信金融 (Prudential Financial) 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「股市前進的重點為經濟開放、解封速度和人身安全，因此有關病毒治療和疫苗的消息變得非常重要」