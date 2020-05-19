全球裁員達25%！Uber宣布再砍3000員工、關閉45處辦公室

繼月初裁員 3700 人後，Uber (UBER-US) 週一 (18 日) 宣布，將再額外裁減 3000 名員工，並關閉全球 45 處辦公室，意味著不到兩週內，Uber 已裁減將近四分之一的員工。

裁員消息似乎尚未為股價帶來顯著影響，截至台北時間週二 (19 日) 凌晨零時許，Uber(UBER-US) 上漲 6.50%，暫報每股 34.58 美元。

Uber 股價日 K 線圖 (圖：Investing.com)

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 週一 (18 日) 透過電子郵件向員工宣布這項裁員計劃，不到兩週前，該公司才剛宣布裁員 3700 人，並調整辦公室規模來降低營運成本，不料今日再宣布裁員 3000 人，同時關閉全球 45 處辦事室。

目前 Uber 全球共擁有 2.69 萬名員工，本次裁員意味在不到兩週時間，Uber 已在全球裁掉將近四分之一員工。

知情人士稱，美國將是裁員重災區，因 Uber 將關閉位於舊金山的辦公室之一，該處共擁有 500 多名員工，此外，它還考慮將亞洲總部自新加坡轉出。

Uber 還將縮減旗下非核心業務，Khosrowshahi 稱該公司正在關閉旗下產品孵化器和人工智慧實驗室，並尋找 Uber Works 的戰略替代方案，目前還在重新評估貨運和自動駕駛等較燒錢的業務。

因疫情頒布的居家禁令使 Uber 的核心乘車業務受到嚴厲打擊，今年 4 月，Uber 乘車業務跌幅高達八成。在疫情爆發前，該項業務佔公司營收將近四分之三。

Khosrowshahi 於郵件中表示：「儘管我們看到一些復甦跡象，但這些跡象是自深處竄出，且速度和形狀相當有限。」他表示，旗下食物外送服務 Uber Eats 在疫情期間為一大亮點，但當前業績表現還無法弭平整體開支。

此前傳出 Uber 正就 Grubhub 收購案進行談判，知情人士稱，這筆交易有助於防止該公司因外送業務而造成的損失，並使 Uber 在產業競爭中脫穎而出。Khosrowshahi 在今日發布的郵件中並未談及這部分。