美企財富500強發布 iPhone中國銷售不佳蘋果跌出前三

週一 (18 日) 美國財富雜誌《Fortune》發布財富 500 強企業，以營收排名，沃爾瑪 (WMT-US) 連續 8 年蟬聯榜首，亞馬遜 (AMZN-US) 則高居第二名，能源巨頭艾克森美孚 (XOM-US) 則落在第三，而整體來看，今年美國財富 500 強企業營收再增長 3.5% 至 14.2 兆美元，相當於美國 GDP 的 3 分之 2。

最令人值得關注的是，蘋果 (AAPL-US) 今年營收排行跌出了財富 500 強的前三名之外，落在第四名，主要是因為 iPhone 在中國市場的銷量不佳，拖累蘋果營收下滑了 2%，利潤則下滑了 7%。

圖片：appleinsider

而從 500 強企業的獲利排行來看，今年股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 擊倒蘋果榮升冠軍寶座，蘋果跌至亞軍，微軟 (MSFT-US) 則落在季軍位置；前十強獲利排名上，金融與科技仍是美股最賺錢之產業，因獲利排名前十大中，即有九間公司來自於這二個產業。

從整體財富 500 強名單來看，美股科技企業多處在排名上升的趨勢中，受市場矚目的科技股有首次上榜的 Uber (UBER-US)(排名第 228 名)、首次躋身 50 強的 Facebook (FB-US)(排名第 46 名)、特斯拉 (TSLA-US)(排名第 124 名，本次上升 20 名)，Nvidia (NVDA-US) 則下滑了 24 名至第 292 名。

今年美國企業財富 500 強名單的總僱傭人數報 2919 萬人，比去年增加 51 萬人，人均營收較去年上漲 1.9% 至 48.7 萬美元，人均獲利則上升 5.8% 至 4.2 萬美元。