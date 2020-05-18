第一階段疫苗試驗傳佳音 生技股Moderna盤前激漲逾30%

疫苗試驗再傳出好消息，美國生物技術公司 Moderna(MRNA-US) 週一 (18 日) 表示，在第一階段人體試驗中，45 個參與者全數成功產出新冠病毒 (COVID-19) 抗體，消息傳出後，Moderna 盤前大漲 30%。

Moderna 盤前股價 (圖：Investing.com)

該項人體試驗共招募 45 名健康志願者，年齡介在 18-55 歲間，參與者將隨機分配到三種實驗疫苗劑量中的兩種，分別為 25 毫克、100 毫克和 250 毫克。Moderna 表示，經第一階段試驗後發現，劑量強度最低 (25 毫克) 的 15 名參與者血液中的抗體水平，與已恢復的感染患者之抗體水平相似，接種 100 毫克疫苗者之抗體水平則明顯高於康復患者之水平。

由於仍持續追蹤參與者，高劑量的隨訪數據較有限。Moderna 稱此類疫苗安全且承受性良好，儘管在接種最高劑量水平 (250 微克) 過程中，共 3 個人出現較嚴重副作用，但皆無生命危險，該公司表示，所有不良事件都是暫時的，且可以自行解決。

本月初，Moderna 宣布將和政府共同完成實驗疫苗的第一階段人體試驗，並著手下一階段試驗，參與者共計 600 名，若發現潛在疫苗有效且符合安全性，最快可能在 2021 年初投入市場。

Moderna 表示將持續和國家衛生研究院密切合作開發疫苗，預計自今年 7 月起展開第三階段試驗。