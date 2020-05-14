華爾街抄底王：美股目前被嚴重高估 僅次於1999年

知名對沖基金阿帕盧薩資產管理公司 (Appaloosa Management) 創辦人、美股傳奇投資人 David Tepper 週三 (13 日) 美股正是他目前看過最被高估的股市之一，僅次於 1999 年網際網路泡沫時期，此番言論導致美股週三擴大跌幅。

標準普爾 500 指數基於未來 12 個月的預估本益比正加速膨脹，已升至 20 上方，為 2002 年以來最高水平。

被稱為華爾街抄底王的 David Tepper 週三向投資人發出警告：「在週三的拋售潮前，美股可能是我歷年見過估值第二高的股市。我會說，1999 年美股被高估得更多。」

David Tepper 解釋：「聯準會在這方面投入了大量資金，美股估值相當高，市場上出現了不同的資本錯置… 以任何人的標準來看，市場都相當飽和。」

David Tepper 稱他的持倉相對保守，仍然非常謹慎，目前持有約 10% 至 15% 的股票多頭倉位。

David Tepper 還對大型科技股感到憂心，諸如亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 等一些大型科技股票可能估值失真。

David Tepper 表示：「僅僅因為亞馬遜的定位完美，並不意味著它沒有得到充分的估值，Alphabet 或臉書是廣告公司，他們的價值可能已充分體現。」

FactSet 數據顯示，由於新冠病毒危機，標普 500 指數成分股企業第一季獲利下降 13.6%，這是近 11 年來最糟糕的一個季度。華爾街分析師預計第二季獲利將下跌 40.6%，第三季將下跌 23%，第四季將下跌 11.4%。