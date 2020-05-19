〈貴金屬盤後〉新冠疫苗初試告捷 黃金震盪 自2012高點摔落收低

週一 (18 日) 交易，黃金期貨價格吐回稍早漲幅，逆轉收低，係因 COVID-19 疫苗有早期正面結果，激勵美股大漲，削弱黃金避險需求。

稍早黃金一度上漲至 2012 年以來最高水準。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「在美國生物技術公司 Moderna(MRNA-US) 的 Covid-19 疫苗測試初步告捷後，交易者心態轉樂觀，黃金遭到拋售。」

在 Moderna 疫苗消息公布後，美股應聲大漲，「暗示著市場的風險偏好增強，而這通常對具有避險性質的黃金不利。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 21.90 美元或近 1.3%，收每盎司 1734.40 美元，為 5 個交易日來首次收低。

黃金今日盤中高點達 1775.80 美元，為最活絡契約價格自 2012 年以來最高收盤價。上週黃金最活絡契約價格上漲了 2.5%。

黃金時事通訊編輯 Brien Lundin 表示，「在經歷 4 月上半的高潮後，黃金接下來數週會以不斷收緊的方式橫盤整理，消化這些漲幅。這走勢表明突破即將來到，這就是我們上週稍晚得到的，因為黃金在週四週五的時候蓄積力量突破了上行阻力。」

「在黃金上週突破後，另一波大漲似乎就要來臨，那些持有大量黃金空單的投資者越來越急迫想捍衛倉位，因此潛在疫苗的正面消息就提供了一個很棒的切入點。」

7 月交割的白銀期貨價格上漲 39.8 美分或近 2.3%，收每盎司 17.468 美元，上漲漲幅 8.2%。

最近幾週，黃金在最高 1788 美元至最低 1676 美元區間交易，受到大眾對 COVID-19 大流行造成全球經濟損害的擔憂心理支撐，以及央行為縮限經濟損害程度而施行的寬鬆貨幣政策也有利黃金。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週日表示，央行還能根據需求提供更多刺激措施，以協助減緩經濟問題。

其他金屬交易

7 月交割的銅期貨價格上漲近 3.2%，收每磅 2.404 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 6.4%，收每盎司 869.30 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格上漲 9.1％，收每磅 2027.10 美元。

Zaner Metals 週一分析報告指出，鈀金從分析師的預期中找到支撐力，因分析師預期產量將緩慢但逐步的復甦，且市場將自因新冠病毒大流行而流失的需求中平衡回來。