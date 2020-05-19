搶進度！英國9月可望取得3千萬劑疫苗

英國政府表示，若疫苗臨床試驗成功，英國最快能在 9 月前生產 3 千萬劑疫苗，並讓半數英國人施打。

英國商務大臣 Alok Sharma 週日宣布，政府將提撥 6550 萬英鎊資助疫苗開發，若試驗成功，英國製藥巨頭阿斯利康 (AstraZeneca) 將在 9 月份前為英國民眾提供多達 3000 萬劑疫苗，最終產量將達 1 億劑。

各國爭先恐後研發新冠肺炎疫苗，英國也不遑多讓，牛津大學於 4 月時宣布與阿斯利康簽訂授權協議，由阿斯利康生產疫苗並供應分銷至全球。

牛津大學詹納研究所 (The Jenner Institute) 和牛津大學疫苗研究小組 (Oxford Vaccine Group) 研究人員已經於 4 月 24 日開始進行臨床人體試驗，最快能在 7 月前得知疫苗結果。

阿斯利康執行長 Pascal Soriot 週日表示，該公司正在與其他國家和多邊組織建立雙向平等的疫苗供應協議，以確保在全球都能公平公正地獲得疫苗。

該公司發言人週一強調，阿斯利康正「以創紀錄的時間」與許多合作夥伴建立供應鏈，這將能讓公司在疫情期間免費替全球供應疫苗。

他說：「我們將竭盡全力提供疫苗劑量，同時在供應鏈中為世界各地區供應疫苗。」

牛津大學研發的疫苗第三期臨床試驗定於英國 5 月底開始，預期將於夏末取得結果，但阿斯利康發言人表示，不能保證疫苗能成功。

他說：「我們希望疫苗是安全有效的，但仍需要等待臨床試驗的結果。」他補充，「疫苗開發可能需要很多年，我們正努力在不到 9 個月的時間內將其產量規模擴大到幾億劑。」

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續肆虐英國，週一英國確診人數突破 24 萬例，死亡病例逼近 3.5 萬人。