諾貝爾獎得主史提格里茲：美國失業率可能長期處於兩位數

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 週一 (18 日) 警告，如果政府不推出更多且更有針對性的刺激措施，美國失業率可能長期處於兩位數的高水位，「至少 25%」。

史提格里茲接受《彭博》訪問說：「我們將看到失業率至少 25%。」他說，經濟解封、企業復工之後，失業率或許會下滑，但如果美國沒有推行更多刺激措施，「失業率將無法回落到 10% 或 12% 這種以前覺得已經夠可怕的水準」。

美國 4 月失業率竄升到 14.7%，是 3 月的三倍多，企業裁員人數高達 2050 萬空前新高，5 月可能繼續增加。

史提格里茲說，雖然美國國會已經通過總額近 3 兆美元刺激計畫，但這三輪刺激計畫「設計不良」，並和其他國家一些規模較小、但焦點放在確保勞工工資上。

民主黨佔多數的眾議院上週五通過額外 3 兆美元的刺激計畫，援助財政困頓的地方政府並發放每人 1200 美元第二輪現金，但總統川普和共和黨人已表態不會支持。史提格里茲說，許多共和黨人主張放慢財政刺激腳步，讓他很憂心。

史提格里茲表示，除非快速開發出疫苗，否則政府將不得不在接下來 24 個月裡繼續支撐經濟，而他認為疫苗迅速問世的可能性很低。

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