世界經濟論壇：經理人預計疫情將導致經濟長期下滑

世界經濟論壇 (World Economic Forum) 週二 (19 日) 發布報告指出，風險經理人預期新冠肺炎 (COVID-19) 疫情將導致全球經濟長期下滑。

世界經濟論壇對 347 位風險專業人士進行調查，其中 3 分之 2 的人認為，經濟下滑是未來 1 年半全球面臨的最大風險。自疫情爆發以來，全球因封鎖經濟而帶來大蕭條以來最嚴重的衰退，並引發大規模的貨幣與財政應對政策。

報告認為，由此產生的累積債務，可能會造成政府與企業長達數年的負擔。此外，消費的減少，以及生產與競爭格局的改變，也可能打擊企業，並造成新興經濟體陷入更深的危機。

有半數風險經理人預期會有破產及行業整併、產業未能復甦，以及高失業率，特別是年輕人的失業率。

世界經濟論壇常務董事 Saadia Zahidi 說：「這場危機摧毀了人們的生活和生計，造成了有深遠影響的經濟危機，並暴露出過去的不足之處。」

報告顯示，隨著經濟進一步數位化，網路攻擊和資訊欺詐也成為主要威脅。

Zahidi 表示，面對危機，領導者必須相互合作，並與社會各階層合作，應對新出現的已知風險，並增強抵禦能力。

今年 1 月份進行類似風險調查時，氣候相關的問題成為主要關注主題，但如今已轉為疫情相關議題。