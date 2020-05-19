美股助攻 國家隊再拚『520』萬一插旗？

『520』前夕，外資仍然不給台股面子，昨日持續大賣台股 159 億元，不過國家隊仍舊持續救援，加權指數以 10740.55 點作收，努力在月線前試圖煞車。所幸今日獲得美股及時助攻，國家隊再拚『520』萬一關卡插旗？關鍵位置為 10935 點，站上才取得挑戰 11000 點門票。關鍵點位為 10853、10888 與 10935 點。

台股今日如順勢開高，10853 點為重要關鍵，順利突破站穩，短多才取得控盤權，但必須再挺進 10888 與 10935 點，才取得 11000 點門票，而萬一關卡前最重要的中途站，仍觀察 10968 點，10988 與 11026 為 11000 點關卡兩端哨站，多方要收復 11000 點，就必須站穩 11026 點。但是仍得提防外資持續把台股當提款機，如 10853 點未能站穩，多方還是無法取得優勢，恐有回測 10800 點關卡，兩端哨站為 10777 與 10826 點，如棄守 10777 點，仍有回測月線的可能，下方關鍵位置為 10743、10710 點。10700 點如棄守，恐續下探 10688、10658 點，需提防停損賣壓擴大。

外資連續賣超台積電，使得台積電昨日跳空失守月季線，因此今日反攻的當務之急，仍是儘速站回月季線。同時昨日鴻海也同樣摜破月季線，因此鴻海能否收復，對於多頭能否儘速歸隊，也具有指標意義。而昨日的強勢股為聯發科，但是跳空開高後壓回，聯發科今日也不宜再出爆量下跌，同樣會影響多方信心。

今年的『520』行情，國家隊與外資對戰白熱化，投資人至此不能只關心『520』行情，選股與布局，須著眼後『520』行情，可檢視第二季為旺季的產業，是否受到疫情影響？如未受疫情影響，技術面也維持多頭格局，股價還是有機會表現。另外則是法人的換股動作，法人布局第 2 季作帳行情的個股，也將陸續浮上檯面。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)