近70萬人搶申貸勞工紓困貸款 百萬名額下周面臨用罄問題

勞動部日前推出最高 10 萬元額度的勞工紓困貸款，申請相當踴躍，由於已超出名額，行政院上周三 (13 日) 宣布名額從 50 萬加碼至 100 萬名，但短短 3 天的時間，受理件數已達近 70 萬件，若以每日逾 5 萬件來估算，預計下周一又將面臨超出額度的問題。

勞工紓困貸款自 4 月 30 日開辦，截至 12 日，全台金融機構各分行收件已超過原定的 50 萬名額度，達 54 萬 7381 件，有鑑於此，行政院與勞動部開會討論後，決議將名額增加至 100 萬名，提供勞工朋友緊急周轉之用。

不過，根據勞動部統計，開放名額後短短 3 天的時間，截至上周五 (15 日)，申貸案件已達 69 萬 9231 件，共核貸 30.1 萬件，其中有 16 萬件已經入帳，銀行平均每日受理超過 5 萬件，民眾申貸相當熱絡。

勞動部次長林明裕日前於紓困振興記者會上說明，全台公股銀行、民營銀行受理申請案件各占一半，進入聯徵中心查詢債信不良比率僅有 2.79%，意即未來通過的核貸比率將高達 97% 以上，若以目前申貸的速率來看，預估下周一又將面臨 100 萬名額度用罄的問題。

勞工紓困貸款是由銀行提供自有資金，中小企業信保基金提供 10 成信用保證，勞動部補貼第 1 年貸款利息，年滿 20 歲台灣籍勞工受疫情影響生活，即可申貸，每人額度最高 10 萬元，貸款期限 3 年，利率目前為 1.845%。

勞工紓困貸款第 1 年前 6 個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第 7 個月至第 12 個月攤還本金，第 2 年起按月攤還本金及利息，目前已有 35 家銀行及信用合作社承辦。