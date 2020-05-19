〈美強化華為禁令〉受益於華為禁令 三星有望擴大市佔率

美國商務部宣布進一步加強對華為的禁令，有分析師指出，南韓科技巨頭三星電子的智慧型手機業務，可能將因此受益，同時也有望拉大三星與華為市佔率的差距。

美國商務部在上週五緊縮對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨之前必須先取得出口許可，該禁令專門針對由華為及旗下包括海思半導體 (HiSilicon) 在內 114 家子公司。

南韓證券商 NH Investment 分析師 Lee Kyu-ha 在週二 (19 日) 表示，美國的制裁將有助於三星擴大在全球智慧型手機市場的影響力，因為華為恐將因禁令在智慧型手機生產方面陷入困境。

「去年，在中美貿易戰期間，華為由於無法在產品上使用 Google 的應用程式和服務，對消費者吸引力減少，市占率因此下滑。而這次的禁令可能會使華為面臨生產問題，再度損害華為的市占率，三星的智慧型手機業務可以藉此擴大。」Lee Kyu-ha 說道。

根據國際數據資訊公司 (International Data Corporation) 的數據顯示，截至今年第一季，三星是全球最大的智慧型手機商，市占率為 21.1%。華為則以 17.8% 位居第二，蘋果以 13.3% 緊隨其後。

Mirae Asset Daewoo 分析師 Kim Young-gun 表示，三星在中國市場的市占率不多，但是在歐洲市場，華為和三星競爭激烈。除蘋果之外，三星和其他中國智慧型手機製造商的產品，平均售價位在 200 美元至 400 美元區間，面臨直接競爭。