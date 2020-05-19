英4月申請失業金人數暴增70% Q2失業率恐攀至9.5%

英國統計局於週二 (19 日) 公佈 4 月份的申請失業救濟金人數，較 3 月份增加 85.65 萬人或 69.1%，至 209.7 萬人，高於市場預估的增加 67.75 萬人。

英國申請失業金人數 (圖：Bloomberg)

英國於 1 至 3 月份的失業率為 3.9%，僅較去年同期小幅增加，但由於英國是自 3 月 23 日開始實施封鎖政策，因此，該統計期間並未完整反映封鎖措施對於就業市場所造成的影響。

由於疫情導致企業營運停滯，為了削減成本，許多企業採取減薪或要求員工放無薪假等措施，為了減輕疫情對於勞動人口所造成的衝擊，英國政府實施了「工作保留計劃 (CJRS)」，補貼員工 80% 的薪水，每個月的上限為 2500 英鎊 (約 3059 美元)。

根據數據顯示，有 750 萬名員工受惠於薪資補貼計劃，英國政府亦於日前宣佈，將該措施的實施期間延長至 10 月底。

儘管如此，Berenberg Bank 經濟學家 Kallum Pickering 卻表示，預期英國失業率恐將持續攀升，並於第二季增加至 9.5%，屆時失業人口將達到 330 萬人，高於 2011 年 10 月份的前次高點 270 萬人。

此外，4 月份的職位空缺數減少了 17 萬個，創下自 2001 年該數據開始統計以來的最大跌幅。勞工每週工時則於 3 月份的最後一週減少了 25%，創下自 2008 年以來最大跌幅。

為了減輕疫情的衝擊並紓緩就業市場的壓力，英國政府於週二 (19 日) 宣佈，將提高新冠疫情商業中斷貸款方案 (Coronavirus Business Interruption Loan Scheme) 的申請上限至 2 億英鎊 (約 2.44 億美元)，而透過該方案獲得紓困資金的企業，於貸款期間將不得實施股利發放及庫藏股回購等計劃。

(本文不開放合作媒體轉載)