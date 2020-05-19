Overstock股價大漲400% 卻令華爾街頭痛不已？

據《彭博社》報導，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，大型線上零售商 Overstock (OSTK-US) 的股價持續飆漲，與 3 月份的低點相比，漲幅高達 400%，主要受益於線上購物者的增加，但在幕後，Overstock 正與華爾街發生上市以來的最大衝突，主因是該公司具有爭議性的股利發放計劃。

Overstock 股價飆漲 (圖片：彭博社)

本月初，Overstock 致信多家金融公司表示，將會透過「區塊鏈技術」來向股東們發放股利，而這樣作的部分原因，是希望促進華爾街轉向區塊鏈技術。

Overstock 表示，股利發放交易都將在 Overstock 所擁有的貨幣交易所 tZERO 上完成，該公司並表示，這項新穎的股利計畫，有可能為該平台吸引成千上萬的新投資者。

Overstock 律師在與華爾街的電話會議上重申了這一要求，Overstock 即將在週二 (19 日) 派發股利，將為投資者每持有 10 股的普通股提供優先股，Overstock 表示，其中一些記錄將儲存在區塊鏈上，但該公司堅稱這並不是新的虛擬貨幣。

華爾街大反對：未來我們恐賺不到錢！

華爾街反對人士認為，如果 Overstock 的股利發放計劃成功，那麼這恐怕將對美股市場帶來很大的影響，可能會有越來越多的公司決定轉向數位貨幣，或對自家股票進行限制，特別是如果公司發現這樣做更加吸引投資者，而這對華爾街來說，這可能將無法再賺到交易和上市的費用。

而公司是否可以決定允許投資者在哪裡賣出股票的問題，也引起了美國證券交易委員會 (SEC) 的關注，知情人士表示，儘管 SEC 在進行了廣泛的審查後，同意了 Overstock 的股利派發方式，但有鑑於與 tZero 相關的爭議，SEC 可能會重新進行考慮。

Overstock 在一封電子郵件聲明中表示，該公司將交易限制在自己的平台上是完全合法的，並希望市場參與者遵守這項規則。

但這也並非 SEC 第一次對 Overstock 的股利計畫進行審查，Overstock 表示，去年 10 月便收到監管機構的傳票，要求提供有關證券以及 Overstock 高管和董事股票交易計劃的文件，該公司表示已完全配合要求。

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