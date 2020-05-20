STAT再潑冷水！專家質疑Moderna新冠疫苗消息缺乏關鍵資料

美國生物技術公司 Moderna(MRNA-US) 的 Covid-19 疫苗測試初步告捷後，週一美股大漲，該公司股價也飆漲，市值達到 290 億美元，但新聞網站 STAT News 詢問多位疫苗專家後卻發現，根據該公司提供的訊息，現在實際上無法得知此疫苗的效果如何。道指週二應聲大跌近 400 點。

STAT News 對這支疫苗的初步試驗結果，提出以下疑點。

資訊太少，多數為文字而非數據

科學家閱讀期刊文章首重數據，而非公司聲明，在科學領域，數據勝於雄辯，但 Moderna 公布的訊息卻以大量文字為主，即使有數據出現，也沒有太多意義，因為解讀這些數據的關鍵資訊被隱藏起來了。

專家建議，閱讀該文章宜抱持質疑態度，不能盡信。

合作夥伴 NIAID 保持緘默

該疫苗事實上由 Moderna 和美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 合作開發，由 NIAID 的科學家打造疫苗架構或原型，而該機構正在進行第一階段測試，Moderna 公布的結果即來自 NIAID 率領的第一階段測試數據。

NIAID 以往通常會大動作宣傳其發現結果，但這一回卻保持沉默，不僅本週一未發布任何消息，且拒絕回應 Moderna 的聲明。

只有 8 名受試者產生抗體，其他 37 人呢？

Moderna 聲明中指出，所有 45 名受試者中，無論是接受每人 2 劑 25 微克、2 劑 100 微克或 1 劑 250 微克的受試者均產生結合抗體，但僅 8 名受試者產生中和抗體，也就是能對抗新冠病毒的抗體。

然而，其他 37 名受試者的結果卻沒有公布，但不見得這 37 人沒產生中和抗體，而是要測試出中和抗體更為耗時，且必須在生物安全第三級實驗室執行。

Moderna 公布 8 名受試者的結果，是因為目前進度只到如此。

產生抗體的受試者年齡？

第一階段的受試者年齡介於 18 歲至 55 歲，但 Moderna 未公布上述產生中和抗體的 8 名受試者年齡。倘若受試者年齡偏向下限，可預期該疫苗對年輕族群較有效用，但對於較易受 COVID-19 感染的老年族群效果如何便更難得知。

水能載舟亦能覆舟，週一因疫苗好消息而大漲近 20% 的 Moderna，週二便重挫 10.41% 收 71.67 美元。

市場追捧 Covid-19 藥品和疫苗消息

投資者最近幾週不斷追逐 Covid-19 藥品和疫苗新聞，即使只有初步結果，也能驅動市場。

吉利德科學公司 (GILD-US) 4 月時宣布其抗病毒藥物瑞德西韋 (remdesivir) 有利 Covid-19 患者，能縮短治療時間，股價便水漲船高，連帶 S&P 500 也在一日間大漲 2.7%。

然而，4 月下旬，根據衛生新聞網站 Stat 公布的 WHO 文件截圖，吉利德的首次臨床實驗總結顯示，與對照組相比，瑞德西韋「與臨床改善時間沒有關聯」，吉利德股價隨即重挫。

但該報導稱，世界衛生組織發佈又旋即刪除了試驗結果摘要。