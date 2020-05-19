〈財報〉恐慌性購買推升銷售額 沃爾瑪Q1營收優於預期

全美最大零售商之一的沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 在週二 (19 日) 公布了第一季財報，受惠於疫情期間食品雜貨、清潔用品和其他必需品的線上購買激增，該公司電子商務銷售額大幅成長，沃爾瑪股價在盤前交易中一度上漲逾 4%。

沃爾瑪股價在盤前交易中一度上漲逾 4%。(圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

營收：1346.2 億美元，優於分析師預期的 1303.1 億美元，年增 8.6%

淨利：39.9 億美元，優於去年同期的 38.4 億美元，年增 4.0%

EPS：1.18 美元，優於分析師預期的 1.17 美元，年增 4.4%

在今年第一季，沃爾瑪在美國的電子商務銷售額猛增了 74%，大幅高於該公司去年同期的 37%，而同店銷售額增長了 10%，超出預期的 7.2%。

在新冠肺炎疫情流行期間，由於民眾預期將有更多的時間待在家中，因此大量囤積日常用品，例如洗手液和衛生紙等，沃爾瑪的營收因此激增。疫情期間的封鎖措施，也促使顧客轉向線上購物，為了滿足需求，沃爾瑪僱用了 200,000 名員工來幫助整理商店、庫存貨架和完成線上訂單。

沃爾瑪表示，儘管沃爾瑪第一季的交易量減少了近 6%，但平均收入卻猛增了 16.5%。「由於健康危機和相關的居家隔離的強制性規定，顧客將更多購物行為轉向電子商務。」沃爾瑪說道。

2021 年全年財測部分，由於疫情來的宏觀環境變化前所未有，沃爾瑪撤銷了 2021 財年的財測，該公司也表示將逐步淘汰 Jet.com，這是沃爾瑪在 2016 年以 33 億美元收購的電子商務公司。

沃爾瑪財務長 Brett Biggs 表示，撤回全年財測的決定，反映了疫情對外部環境的不確定性，以及對我們的業務和全球經濟的潛在影響，無論是全球疫情危機將持續多久和影響程度、對訂單的影響、經濟刺激計劃的規模和持續時間、就業趨勢和消費者信心。

Biggs 也表示：「我們的業務基礎很牢固，我們的財務狀況非常好。顧客相信我們能夠兌現我們的品牌承諾，並且我對我們在大多數環境中都能表現出色的能力充滿信心，儘管短期環境將充滿挑戰，但我們已為長期成功做好了充分的準備。」