〈財報〉疫情導致人工成本增加 家得寶Q1獲利不如預期

美國大型家居裝修用品零售商家得寶 (HD-US) 於週二 (19 日) 公佈 2020 財年第一季財報，儘管營收表現強勁並優於市場預估值，但由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致該公司額外增加人工成本及防疫相關費用，Q1 的獲利表現較市場預估值為差。

由於獲利表現不如預期，導致家得寶股價應聲下跌，於週二 (19 日) 台北時間晚上 11 時許，該公司股價下跌 1.55%，報每股 240.71 美元。

家得寶股價日 k 線圖 (圖：Investing.com)

Q1 財報關鍵數字

> 營收：282.6 億美元，較去年同期的 263.8 億美元增長 7.1%，且高於市場預估值 275.4 億美元

稅後淨利：22.5 億美元，較去年同期的 25.1 億美元下滑 10.7%

每股盈餘：2.08 美元，低於市場預估值 2.27 美元

同店銷售增長率：6.4%，高於市場預估值 4.4%

受到疫情的影響，導致家得寶增加額外人工成本、以及防疫相關費用。該公司在疫情期間，透過了各項措施提高員工薪資，包括提供兩倍的超時工資及每週獎金。家得寶表示，該措施造成 Q1 的稅後成本額外增加 6.4 億美元，或每股 0.6 美元。

儘管新冠疫情導致許多店家被迫關閉，並對於零售業者造成嚴重衝擊，但由於家得寶被歸類為具必要性的零售商，因此，在封鎖措施實施期間仍維持店面正常開放，所受到的衝擊也較其他同業來得小。

公司展望：

家得寶致力於電子商務的投資，並計劃於 2020 年投資 39 億美元，將線上業務與實體業務進一步整合，預期該投資計劃將有助於縮短交貨時間、並改善線上店面的網路設計。

儘管疫情對家得寶的營運造成影響，該公司表示仍將額外雇用 8 萬名員工，但宣佈取消春季的促銷活動。