〈財報〉夏普上年度獲利大減72% 戴正吳續任公司董事長

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在週二 (19 日) 盤後公布了上年度 (2019 會計年度，2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 財報，全年獲利大減 72%，財測也因疫情影響而並未公布；另外，戴正吳也確定將繼續擔任公司董事長，並兼任 CEO 一職。

夏普股價在週二 (19 日) 收在每股 1195 日圓，較上個交易日上揚 5.47% 或 62 日圓。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 2019 年度合併財報關鍵數據：

營收報年減 5.4% 至 2 兆 2712 億日圓。

營業利益報年減 37.3% 至 527 億日圓。

經常利益報年減 19.5% 至 555 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 71.8% 至 209 億日圓。

每股純益報 34.31 日圓。(前年度報 116.80 日圓)

在新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情擴大下，中國等地客戶的工廠稼動率降低，這也使得夏普的中小型 LCD 面板銷量滑落，還有員工的退職給付費用增加等，也都讓公司的獲利減少。

用於車載裝置及智慧型手機的中小型面板銷量減少，還有個人消費力道轉弱，造成家電及大尺寸電視的銷售不振。

夏普在中國、馬來西亞等地的自家工廠，也因為疫情停工的緣故，影響到產品的銷售機會。

雖然該公司有著手推動經費刪減，但也無法填補大洞。

此外，夏普表示由於新冠肺炎疫情的未來發展還難以預測，關於本年度 (2020 年度，2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 的財測，預計在 2020 年度 Q1 業績於 8 月變得明朗時，也會在屆時對外公布。

公司展望：

夏普副社長野村勝明在法說會上表示，雖然目前由於疫情緣故，公司處於嚴苛的經營環境，但是生產活動也正階段性的恢復當中。他也提到如果各國在經濟活動方面的限制陸續趨於和緩，2020 年度的營收及營業利益表現，都應該會優於 2019 年度。

在最新的人事安排方面，鴻海出身的戴正吳董事長暨公司社長，也將繼續擔任夏普公司董事長並出任公司 CEO。未來社長暨 COO 職務，也將由現任的夏普公司副社長野村勝明接任。以上人事案也會在 6 月 25 日的定期股東大會上，經董事會通過後正式生效。