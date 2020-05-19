遊戲領域外是友非敵 索尼、微軟合作推邊緣計算產品

在遊戲領域，索尼 (Sony) 和微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 稱得上是死敵，但這不代表他們無法在其他領域合作。索尼表示，將在新的智慧感光元件中嵌入微軟的 Azure AI 技術，以協助提升相機產品的品質。

索尼指出，這一新型感光元件最大的優勢在於，本身內嵌了處理器及記憶體，因此可以使用 Azure 的 AI 技術分析視訊，比現行方式能夠更快、更簡單、更安全地操作。

兩家公司希望拓展零售和物流業務上使用，並認為新產品的潛在用途，包括優化倉庫、工廠自動化、量化顧客通過商店的流量，以及在汽車上，幫助駕駛和周圍環境變得更智慧。

索尼表示，其 AI 晶片無需生成實際圖像，而是可以分析所看到的視訊，並僅提取前方內容的後設資料 (metadata)。由於沒有實際的數據發送到遠端伺服器，因此駭客截取圖像或視訊的機會大為減少，有助於減輕對隱私的擔憂。在目前加強公共監控以防範疫情傳播的時代，也將更具吸引力。

其他公司也致力於結合 AI 與影像技術。例如蘋果的 Face ID 生物識別身份驗證，華為與 Google 也在其智慧手機中，配備專用的 AI 晶片，以協助圖像處理。這些晶片代表所謂的「邊緣計算」，在網路的邊緣地帶處理 AI 及機器學習，而不需將數據發送到遠端的伺服器。

索尼系統解決方案事業部高級總經理 Hideki Somemiya 表示，很多公司都在開發 AI 晶片，他們的重點是如何在系統中 AI 計算，同時考慮成本和效率，這是邊緣計算的優勢。