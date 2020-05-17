陳良基將卸科技部長 細數任內三大重要政績

行政院會日前完成內閣總辭，科技部長陳良基確定不留任，將由科技政委吳政忠兼任，細數四年來科技部政績，包含半導體計畫、推動科研計畫、AI 超級電腦等，台積電 (2330-TW) 全球布局更巧合地成為陳良基上任、卸任時的共同話題，面對陳良基卸任，產業界廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、台灣大 (3045-TW) 董座等都表達不捨。

上任首要工作留下台積電 推動半導體射月計畫

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周宣布將赴美設廠，對此，陳良基面對記者詢問，透露這是尷尬的巧合，當初四年前首要任務就是將台積電留在台灣，而當時他成功說服台積電創辦人張忠謀答應將 3 奈米製程留在台灣，也受其邀請出席當時 5 奈米動工典禮。

面對台積電赴美設廠，陳良基表示，預期台積電仍將把前瞻、高階研發、先進製程留在台灣，而台積電赴美設廠，並未影響台灣相關布局，3 奈米進度仍照進度進行中，經濟部也指出，目前台積電在台灣產能達全球總產能 90%，在台設立的 5 奈米廠也在今年上半年量產，且持續興建 5 奈米及以下製程廠，總投資金額超過新台幣 1.2 兆元。

針對國內半導體產業，陳良基任內以小國大戰略推動半導體射月計畫，選出 20 個研究團隊，結合台灣半導體產業包含台積電、聯發科 (2454-TW) 優勢，合作發展 AI 技術，科技部提出 4 年 40 億元，目標要在 2022 年讓台灣成為 AI 大國。

發展科研計畫、AI 計畫 攜產業打造台灣超級電腦

除了推動半導體射月計畫外，陳良基的小國大戰略也包括持續推動科研計畫、成立台灣人工智慧實驗室、智慧機器人創新基地、科技大擂台，以及與廣達、華碩、台灣大共同打造台灣超級電腦台灣衫二號等。

日前科技三巨頭也出席活動，會中廣達董事長林百里、華碩董事長、台灣大董事長蔡明忠皆感謝陳良基近年付出，並對陳卸任感到可惜，也打趣地以服完兵役形容陳良基卸任，而科技部未來也預計與三廠商共同推動成立台灣 AI 服務公司，打造 AI 屆的台積電。

借調期滿 休息後回學校繼續投入研究

陳良基也上周透過臉書宣布不留任，同時感謝給他擔任公僕的機會，他提到，在簽署總辭公文書後，充滿感恩之心。讀一輩子書，感謝四年時間擔任公僕，以專業報效國家、服務社會，也向院長再次表達交棒之意。

陳良基表示，科技興國仍是立國興國根本之道，也讓國家可以創造出更高價值，四年期間，感謝國人、科學團隊、研究機構、科技產業等，為台灣建立堅強的科技屏障，也用科技協助防疫、科學挺住防疫前線。

陳良基借調期將在 5 月 19 日借調期滿，針對過去四年，他指出，就是全力以赴耕耘好科技田，也預期在卸任後，休息一陣子後回學校進行研究、提升自我。